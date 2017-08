Premier League - Thierry Heny o přestupech útočníků v Premier League. O Lacazettovi nepochybuje, Lukaku si konečně zasloužil angažmá ve velkoklubu

© skysports.com -

Dnes 11:00 - Řada klubů Premier League přes léto posilovala převážně v útoku. Manchester United přivedl Romelu Lukakua a Chelsea Álvara Moratu. Arsenal posunul přestupový rekord nákupem Alexandre Lacazetteho, Wayne Rooney se vrátil do Evertonu, zatímco West Ham posílil Chicharito. Jak útočné posily hodnotí Thierry Henry?

Francouzský útočník Thierry Henry odehrál v Premier League 258 zápasů a v dresu Arsenalu nastřílel 176 gólů. Který z útočníků se podle něj v nových či staronových působištích prosadí nejlépe?

Henry o Lacazettovi

Lacazetteho sleduji už několik let, od mládí je to velký talent, o kterém se hodně mluví. V Lyonu dával gól za gólem, a proto není divu, že byl na přestupovém trhu horké zboží. Všichni o jeho kvalitách víme, je to psychicky vyrovnaný a zkušený fotbalista a vynikající zakončovatel. Když kupujete hráče ze zahraničí, nemáte jistotu, že se v Premier League plně prosadí, o Lacazettovi ale nemám žádné pochybnosti, jistě bude v Premier League úspěšný.

Arséne Wenger vidí věci očividně jinak než reprezentační trenér, který upřednostňuje Girouda. Lacazette je jiný typ útočníka než Giroud. Dokáže lépe rozpohybovat tým i soupeřovu obranu. Pro Arsenal je dobré, že má v útoku více možností - vedle dvou francouzských útočníků mají ještě Alexise Sáncheze, Dannyho Welbecka a Theo Walcotta. Alexandre Lacazette nyní musí dokázat, jak umí být pro Arsenal platný.

Henry o Lukakuovi

Bez pochyby je připravený na přestup do velkoklubu, už se načekal dlouho. V Chelsea téměř žádnou šanci nedostal, tak šel do West Bromu, kde byl výborný, a poté v Evertonu byl ještě lepší, a dokonce posunul některé klubové rekordy.

Na základě toho musíte uznat, že si přestup do velkého klubu zaslouží. Během několika sezon dokázal, že není žádnou jednosezónní hvězdičkou. Dnes je to prověřený střelec s konzistentní formou. Jedinou otázkou je, jak dlouho mu bude trvat adaptace v novém klubu. Bude si muset zvyknout, že jeho soupeři budou hrát jinak než proti Evertonu. V Manchesteru United bude mnohdy čelit zataženým obranám, které se musí naučit překonat.

Bude to pro něj velká změna, ale ani já jsem nebyl stejným hráčem ve čtyřiadvaceti letech jako v osmadvaceti. Trénink dělá mistra, po boku světových hráčů si za čas na takový herní styl zvykne a přizpůsobí mu i své hráčské dovednosti.

S jistotou mohu říct, že Romelu je zodpovědný fotbalový student. Všechno dělá na sto procent a jako každý jsem už teď zvědavý, až ho uvidím v zápasové akci. Snad každý trenér by chtěl Romelua ve svém týmu, s ním na hrotu je pro soupeře nebezpečný každý balon, který propadne do vápna.

Henry o Moratovi

Je to ten typ útočníka, který má Antonio Conte rád. Zapojuje se do rozehrávky týmu, je konstruktivní, umí podržet balon a střílet góly. Bude zajímavé sledovat, jak využije nabídnutou šanci, které se mu v Realu Madrid nedostalo. Před dvěma lety byl důležitou postavou cesty Juventusu do finále Ligy mistrů, a i když občas nastoupil za Real Madrid, dokázal se střelecky prosadit.

Conte s ním bude umět pracovat, a Morata bude umět pracovat pod Contem. Přestože se v Juventusu nepotkali, turínský styl, na který je Morata zvyklý, je hodně podobný tomu, co Antonio Conte nyní praktikuje v Chelsea.

Musí si co nejrychleji zvyknout na Premier League. Přijít jako náhrada po Diego Costovi není jednoduché, ale někdo se toho musí ujmout. Takový je fotbalový život, před lety musel někdo nahradit Gianfranca Zolu, později Didiera Drogbu, nyní tento úkol čeká Álvara Moratu.

Henry o Hernandezovi

Přestože jsem ho před pár lety kritizoval za jeho přehnanou gólovou reakci, když se v dresu Realu Madrid trefil do sítě Atlética, musím říct, že jako hráč se mi moc líbí.

Pamatuji si, že jsem proti němu hrál, když jsem byl ještě v Barceloně a on v Chivasu. Tehdy jsem se ptal Rafaela Marqueze: „Kdo je ten kluk?“. On mi odpověděl, že jednou z něj bude výborný hráč. Ukázalo se, že měl pravdu.

Stylem, kterým hraje, připomíná útočníky ze staré školy. V pokutovém území umí podržet balon a jeho zakončení je smrtící. Mohli jsme to vidět už v Manchesteru, kde sice často nastupoval jen z lavičky, přesto dával důležité góly.

Pro West Ham je to dobrá koupě. Chicharito zná ligu, navíc má zkušenosti ze dvou největších klubů světa. West Ham vždy uměl přilákat skvělé hráče, v poslední době například Dimitriho Payeta.

Henry o Rooneym

Návrat Rooneyho do Evertonu je pochopitelný přestup. Wayne má tento klub rád, a proto se vrátil zpět domů. Někteří se ptali, jestli je to pro Everton správné rozhodnutí, ale nikdy nemůžete prohloupit, když získáte někoho, kdo je oddán klubu a je nadšený, že může oblékat jeho dres.

Everton tak získal velmi zkušeného a kvalitního hráče, který ví, jaké to je vyhrávat velké zápasy. V předsezónní přípravě se mu dařilo, a přestože má kolem sebe jiné spoluhráče než v Manchesteru, bude pro Everton platnou posilou.

Věřím, že si povede dobře, bude to trochu jako hollywoodský happyend - legenda se vrací domů - obzvlášť pokud Evertonu pomůže k zisku nějaké trofeje. Ještě platnější by Rooney mohl být, kdyby Everton dotáhl příchod Sigurdssona. V takovém případě by Everton mohl pomýšlet i na víc než jen na nejlepší šestku.

Henry o Iheanachovi

Přestup do Leicesteru je pro něj skvělá příležitost. Ukázal se už pod Manuelem Pellegrinim v Manchesteru City. Když se dostal na hřiště, vydával ze sebe to nejlepší, bojoval a střílel góly. Pro Leicester je to dobrá posila.

Bude zajímavé sledovat, jak si sedne s Vardym, jestli bude zastávat roli Shinjiho Okazakiho. Zatím nevíme, jestli manažer Craig Shakespeare přejde díky tomuto přestupu na rozestavení se dvěma útočníky, nebo jestli Iheanacho bude hrát pod Vardym.

V Manchesteru se dokázal prosazovat, zde měl kolem sebe sice lepší hráče, ani v Leicesteru ale nejsou slabí fotbalisté, vždyť před dvěma lety vyhráli titul.

Ondřej Pražák / skysports.com