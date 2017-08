© skysports.com, fotbalportal.cz - Antonio Conte může mít problémy

Dnes 10:28 - Už v pátek odstartuje nový ročník Premier League. Obhájce titulu z Chelsea do něj vstoupí sobotním domácím zápasem proti Burnley. Svůj první soutěžní zápas v Community Shield prohráli Blues po penaltovém rozstřelu proti Arsenalu. V redakci SkySports si nemyslí, že by Chelsea byla tím hlavním favoritem na titul. Zdůvodnili to třemi velkými problémy, které klubu ze Stamford Bridge hrozí.

Chelsea sice vyhrála v uplynulé sezóně titul v poměrně cvalovém tempu, ale je to Manchester City, i když získal o 15 bodů méně, kdo je považován za největšího favorita na titul v letošní sezóně. Alespoň podle bookmakerů. Conteho celek má podle nich stejnou šanci jako Manchester United, přestože tým Josého Mourinha skončil v minulé sezóně až šestý.

Vzhledem k tomu, že se Chelsea stala prvním týmem, který vyhrál v sezóně Premier League 30 zápasů, může to být poněkud zvláštní, že je do ní vkládáno tak málo víry. Zvláště pokud jde o to, že Contemu se daří kontinuální úspěch. V Serii A vyhrál s Juventusem tři tituly v řadě. Ale pochybnosti nejsou bez podstaty...

Obhajoby jsou vzácné

Příznivci mistra přirozeně očekávají, že si tým udrží vysoký standard. A to bez ohledu na to, že psychologická výzva k udržení titulu je opravdu obrovská. Pouze José Mourinho a sir Alex Ferguson jí v éře Premier League dokázali odolat a zvládli titul obhájit. Ve skutečnosti, posledním 8 týmů, které se pokusily titul obhájit, se to nepodařilo. Dramaticky to bylo vidět na Chelsea. Po zisku titulu zaznamenala tragickou sezónu s umístěním na 10. příčce.

Tento marný boj byl často připisován tomu, že nastaly problémy mimo hřiště. José Mourinho údajně úplně dobře nevycházel s hráči Chelsea. Ale nebyl to jediný faktor. Eden Hazard neměl takovou chuť do hry. A to stejné platilo i pro několik dalších klíčových osobností. Uděje se na Stamford Bridge něco podobného i letos? Historie naznačuje, že obhajoba je v Premier League opravdu složitá.

Odchod klíčových hráčů

Úloha je to také obtížnější proto, že je velmi diskutabilní, zda je tým Chelsea stejně silný jako v minulé sezóně. Diego Costa, střelec 20 ligových gólů z minulé sezóny a jeden z hlavních strůjců dvou titulů za poslední tři roky, je na odchodu. Byl nahrazen Álvarem Moratou, drahou akvizicí z Realu Madrid, ale také hráčem, který za sezónu nikdy nedal více než 15 gólů.

Toto je jen jedna z mnoha změn, na které musí Chelsea zapracovat. Nemanja Matič byl také v minulé sezóně velkou oporou, ale byl prodán do Manchesteru United. Místo něj přišel Bakayoko. Kluboví odchovanci Ruben Loftus-Cheek a Nathaniel Chalobah také odešli. Takže Antonio Conte může mít při skládání záložní řady problémy.

Peníze byly vynaloženy i na posílení defenzivy. Přišel Antonio Rüdiger. Tím se vedení rozhodlo pokrýt odchod Johna Terryho, přinejmenším na hřišti. Ovšem jako náhrada muže za muže to samozřejmě nemůže být stejné. Chelsea se nevylepšila. Conte to dobře ví: „Přestupový trh ještě není uzavřený. Snažíme se zvýšit naši kvalitu i počet našich hráčů.“

Problém s evropskými poháry

Conteho pocit naléhavosti je řízen vědomím, že v této sezóně se nepředpokládá pouze udržení standardů. Návrat do Ligy mistrů znamená, že se Chelsea musí zlepšit i v šířce kádru, což je velký faktor. Conte byl schopen vítězit s tím, že používal minimální počet hráčů. Příliš jej „netočil“. Rotace byla minimální.

„Teď potřebujeme zlepšit náš tým, protože nás čeká více zápasů a budeme potřebovat více hráčů, kteří budou čelit velkým zápasům,“ zdůraznil Antonio Conte. Pohled na lavičku náhradníků v utkání Community Shield varuje. Byli tam i Kyle Scott, Jeremie Boga a Charly Musonda. To nevěstí nic dobrého.

Poslední dva šampióni Premier League na titul dosáhli v sezóně, kdy nehráli evropské poháry, což naznačuje, jak je obtížné takové soutěže zvládnout. Ale Chelsea si to zatím dělá ještě těžší. Muselo se to stát? Soupeři nápadně posilují, ale Blues se takto nechovají. Vypadá to, že jejich výhoda je ztracena. Čas ukáže, zda se boomakeři mýlili...

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz