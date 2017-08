© skysports.com, fotbalportal.cz - Mourinho při Superpoháru UEFA

0 Líbilo se

Dnes 09:05 - Manchester United včera prohrál v Superpoháru UEFA s Realem Madrid 1:2. José Mourinho po utkání tvrdil, že pokud by byl přítomen videorozhodčí, šlo by se do prodloužení. Narážel na první gól Bílého baletu, který padl z ofsajdu. Poté se také vyjádřil k situaci ohledně Garetha Balea. Tím, že Velšan nastoupil v základní sestavě, bere portugalský kouč celou věc za hotovou - Bale zůstane v Realu.

V makedonském Skopje se včera večer odehrál zápas Superpoháru UEFA mezi Realem Madrid a Manchesterem United. Před utkáním José Mourinho popichoval soupeře. Prohlásil, že pokud Gareth Bale nenastoupí v základní sestavě, nemusí figurovat v plánech Realu Madrid a portugalský trenér se jej pokusí získat do Manchesteru United.

Jenomže Gareth Bale naskočil do hry od první minuty. Mohl tak být u výhry 2:1. Real šel do vedení zásluhou Casemira, jehož zásah ovšem padl z ofsajdu. Na rozdíl dvou branek pak zvýšil Isco. Po zaváhání Keylora Navase v 62. minutě snížil Lukaku, ale na víc se United nezmohli.

José Mourinho se po zápase vyjádřil k situaci ohledně Garetha Balea.

„Je jisté, že jej klub chce, že jej chce manažer a že on chce v klubu zůstat. Takže to pro mě skončilo. Skončilo to ještě dřív, než to začalo.“

„Je to zcela jasné, protože všichni víme, že Gareth zůstane v Realu.“

Slovo dostal i samotný Gareth Bale.

„Jen se soustředím na svou hru. Nic jsem neposlouchal, nic jsem nečetl. Očividně to byli jen zvěsti.“

„Užívám si fotbal v Realu. Chci hrát co nejvíce a chci vyhrávat trofeje. Soustředím se jen na to.“

„Neměl jsem s vedením Realu žádné pohovory. Soustředím se na svůj fotbal. Snažím se, abych byl co nejvíce zdravý, když jsem nemohl hrát 8-9 měsíců.“

„Je skvělé, že jsme do sbírky přidali další medaili. Byl to velmi těžký zápas. Ale my jsme odvedli dobrou práci. Máme další trofej a jdeme dál.“

A jak José Mourinho hodnotil zápas proti Realu Madrid? Samozřejmě nezapomněl vzpomenout situaci před prvním gólem Realu.

„Myslím, že jsme hráli dobře. Prohráli jsme 2:1. Myslím si, že výsledek ukazuje, že to bylo velmi těsné. Jeden gól byl z ofsajdu, takže kdyby byl videorozhodčí, bylo by to 1:1 a šlo by se do prodloužení. Domnívám se, že Real mohl dát víc gólů, než dal a i my jsme mohli dát více gólů, než kolik jsme dali.“

„Bojovali jsme. Kluci mají důvody být zklamaní, ale také hrdí. Zasloužíme si teď odpočinek. Jsem šťastný, že jsem manažerem těchto kluků. Před pár dny jsem jim řekl, že během mé dlouhé kariéry jsem nikdy neměl takovou skupinu hráčů, kterou bych měl tak rád jako teď je.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Více informací o Real Madrid CF naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz