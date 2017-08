© mirror.co.uk, fotbalportal.cz - Coutinho bude chtít do Barcelony

Dnes 07:59 - Barcelona utržila za prodej Neymara nebývalou částku ve výši 200 miliónů liber. Proto se tak nemusí ohlížet na cenovku případné náhrady za brazilského útočníka. Nejčastěji je s ní spojován Philippe Coutinho z Liverpoolu. Ten sice s Reds nedávno podepsal prodloužení kontraktu a Jürgen Klopp tvrdí, že není na prodej, ale Jamie Carragher si myslí něco jiného. Dle jeho názoru se může vše rychle změnit.

Prodej Neymara opravdu může spustit stavidla. Barcelona má k dispozici obrovské prostředky, které nyní může investovat do posil. Podle všeho bude chtít přivést nějakou náhradu za Neymara. Nejčastěji se mluví o Philippe Coutinhovi z Liverpoolu.

Vedení Liverpoolu i Jügen Klopp samozřejmě Coutinha prodat nechtějí. Jamie Carragher se ale domnívá, že pětadvacetiletý brazilský reprezentant bude chtít, aby se tento krok uskutečnil.

„Nemyslím si, že je na odchodu, ale podle mě by chtěl odejít. Kdo by nechtěl jít do Barcelony?“

„Jsem si jistý, že toto léto nebo to příští bude Philippe Coutinho chtít nosit dres Barcelony.“

„Není to nic špatného. Takový je zkrátka fotbal.“

Přestupové okno je stále otevřené, takže stát se může cokoliv. Pokud by ovšem Philippe Coutinho z Liverpoolu skutečně odešel, byla by pro Reds velká ztráta. Velmi podobná tomu, když z Anfieldu na Camp Nou odcházel Luis Suárez.

Michal Čermák / goal.com, fotbalportal.cz