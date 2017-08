Premier League - José Mourinho: Pokud Gareth Bale nefiguruje v plánech Realu Madrid, pokusím se ho získat do Manchesteru

© walesonline.co.uk, fotbalportal.cz - Mourinho se pokusí získat Balea, pokud to bude možné

Dnes 16:03 - Dnes večer čeká Manchester United utkání Superpoháru UEFA proti Realu Madrid. José Mourinho půjde se svými svěřenci proti svému bývalému zaměstnavateli. Zajímavé to je i z pohledu toho, že stále probíhají spekulace o možném konce Garetha Balea na Santiago Bernabéu a Red Devils jsou jedním z hlavních favoritů na jeho získání. Portugalský kouč uvedl, že dnešní sestava Bílého baletu může být rozhodující.

Gareth Bale je součástí čtyřiadvacetičlenného kádru Realu Madrid, který se chystá na dnešní zápas v Superpoháru UEFA proti Manchesteru United. Duel se odehraje v makedonském Skopje. Stále úplně neutichly spekulace o tom, žeby Gareth Bale ještě letos v létě mohl z Realu odejít.

Pokud by měl do Realu Madrid přijít Kylian Mbappé, Bale by mohl být prodán. Manchester United se o Velšana zajímá již delší dobu. José Mourinho nedávno uvedl, že možnost získání Balea je „mission impossible“. Ale teď svůj postoj obměkčil.

„Pokud proti nám Gareth Bale nastoupí, nemyslím si, že by to mohlo znamenat jeho případný odchod z Realu.“

„Jestliže nastoupí, pak to bude znamenat, že figuruje v plánech klubu a v plánech trenéra. Pak bude mít ambice pokračovat v Realu Madrid.“

„Takže mě ani nenapadlo, že bychom ho mohli získat do našeho mužstva.“

„Jenomže pokud není v klubových plánech a je pravda to, co píšete - nejsem si jistý, zda to pravda je, nebo není, - že je na cestě do Realu Madrid jiný hráč, pak by to mohlo znamenat, že Gareth Bale je na cestě pryč z Realu.“

„Jestliže je na cestě pryč z Realu Madrid, pak se jej pokusím získat do svého týmu a budu o něj bojovat s ostatními trenéry, kteří by jej také rádi ulovili.“

„Ale myslím si, že jestli nastoupí, pak to bude ten nejlepší způsob, jak ukázat, že nadále v plánech Realu Madrid figuruje.“

