Premier League - Paul Merson tipuje pořadí týmů Premier League dvěma nováčkům predikuje sestup, Guardiola musí vyhrát titul

Dnes 12:31 - Paul Merson, někdejší hráč Arsenalu, kompletně předpověděl konečnou podobu tabulky Premier League. Přestože Merson dříve hájil barvy Arsenalu, svému někdejšímu týmu příliš nevěří a řadí jej až na šesté místo. Loni úspěšně tipoval, že mistrem se stane Chelsea, která sezonu předtím skončila až desátá. Letos jako největšího kandidáta na titul vidí Manchester City

20. Huddersfield

David Wagner přivedl několik nových posil, přesto si myslím, že Premier League bude pro jeho tým příliš velký skok. Huddersfield hraje na velkém hřišti a ve velkém tempu. Pokud důrazně presujete soupeře v Championship, rychle získáte balon zpět. Soupeři v Premier League jsou ale s míčem sebejistější, pokud bude Huddersfield napadat rozehrávku Manchesteru City, hráči Citizens je několika přihrávkami obejdou a dostanou se do přečíslení.

Sledovat jejich hru bude jistě zábava, podaří se jim některé zápasy vyhrát, ale nemyslím si, že se udrží.

19. Brighton

Libí se mi hráč, jakým je křídelník Anthony Knockaert. Těším se na něj v Premier League, protože je ten druh hráče, který vás zvedne ze židle. I tak si ale nemyslím, že domácí stadion Brightonu bude pro ostatní týmy nějakou nedobytnou pevností.

18. Watford

Marco Silva přes léto přivedl Willa Hughese, který si v Derby vedl opravdu dobře, ale nikdy nehrál Premier League a je otázka, jak se s touto změnou sžije. Dalším je Nathaniel Chalobah, který přišel z Chelsea. Podobně jako Hughes je to hráč, který nemá s Premier League velké zkušenosti. Ve středu zálohy tak bude Watford hrát se dvěma nezkušenými záložníky.

Klíčový bude Troy Deeney. Pokud zůstane, má Watford šanci na přežití, pokud však bude nespokojený a třeba i odejde, může to Watford přijít velmi draho. Deeney je hráč, který drží tým pohromadě na hřišti i mimo něj.

17. Newcastle

S takovým umístěním dozajista nebudou spokojeni, ale navíc podle mě zatím nemají, protože obměna kádru zatím není dostatečně kvalitní. Mám o ně obavy, fanoušci je sice poženou vzhůru, ale kvalita kádru stále odpovídá spíše Championship. V týmu nejsou prvotřídní posily.

Newcastle je na tom finančně dobře, za manažera má Rafu Beníteze, proč tedy nejdou a nekoupí dva skutečně rozdílové hráče za třicet milionů? Bojím se, aby Benítez nebyl z průběhu sezony frustrovaný.

16. Burnley

Jonathan Walters je pro mě už nyní jedním z nejlepších nákupů léta. V dnešní době jsou tři miliony liber za hráče se zkušenostmi, jaké Walters má, drobné. Za takovou cenu dnes nekoupíte ani hráče z Championship.

Walters do bojovného týmu Burnley skvěle zapadne. Vždy se snaží vydat ze sebe to nejlepší, není typem hráče, který by si stěžoval. Když mu trenér řekne, co má udělat, jde a udělá to. Navíc má stále výborný čuch na góly, a to i v zápasech s velkými týmy.

15. Bournemouth

Libí se mi, že Bournemouth získal Jermaina Defoea. Přestup má smysl pro obě strany. Defoe do Bournemouthu přišel, protože se chce ještě poprat o místo v sestavě pro nadcházející Mistrovství světa.

Vepředu budou hrát se dvěma útočníky, proto se těším, že si budou vytvářet šanci za šancí. Bournemouth je tým, který je zábava sledovat - střílí spoustu gólů, ale zároveň také často inkasuje.

14. Swansea

V závěru sezony dostal Paul Clement svůj tým do dobré formy, na kterou Swansea navázala i v předsezónní přípravě. Vše bude záležet na tom, zda udrží Gylfiho Sigurdssona. Pokud odejde, Swansea se ještě o pár míst propadne, je to pro ně rozdílový a klíčový hráč.

13. West Brom

Tony Pulis z West Bromu znovu učiní tým, který se nebude porážet snadno. Tony je Tony. Současný kádr není špatný, těží z dlouhodobé sehranosti, na klidný střed tabulky mohou v klidu dosáhnout. Pokud ale z West Bromu odejde Pulis, mohl by se tým propadnout až o pět pozic.

12. Crystal Palace

Mám rád Franka de Boera. Crystal Palace vypadá v útoku dobře, v obraně už to ale tak slavné není. Jejich defenziva začíná být přestárlá, problém by však mohli vyřešit, pokud by natrvalo získali Mamadou Sakha. I kdyby to nakonec nebyl Sakho, je pro Crystal Palace životně důležité, aby posílili obranu, jinak v tabulce skončí níž.

11. Stoke City

Před čtyřmi lety koupili Marka Arnautovice za dva a půl milionu liber a dnes jej prodali za pětadvacet milionů. Zdá se to být dobrý byznys, existuje ale při dnešních cenách dobrý byznys. Arnautovic byl jejich klíčový hráč.

Na druhou stranu přišel Kurt Zouma, který bude zárukou kvalitní defenzivy. Stoke by se konečně mělo vymanit ze stagnace a zabojovat o poháry. Sice nesestupují, zároveň ale ani nedokázali nakouknout do první sedmičky.

10. West Ham

Javieru Hernandezovi podle mého lépe svědčí role žolíka nastupujícího z lavičky, když takto působil v Manchesteru, měl na hru velký vliv. West Ham jej ale bude využívat jako prvního útočníka. Další variantou by mohlo být to, že s Hernandez bude hrát spolu s Andy Carrollem - velký a malý muž se budou pro soupeřovy obrany velkou hrozbou.

9. Leicester

Craig Shakespeare je mi sympatický a věřím, že hráči budou pod jeho vedením odvádět dobrou práci. Pokud si Kelechi Iheanacho a Jamie Vardy sednou, můžou být opravdu velkou ofenzivní hrozbou. Jsem přesvědčen, že Leicester zažije klidnější sezonu než loni.

8. Southampton

Virgil Van Dijk musí zůstat, jeho přestup do Liverpoolu se mi moc nezdá. Southampton je z předešlých týmů tím nejlepším.

7. Everton

Everton přivedl několik zajímavých posil. Pokud třicetimilionový Jordan Pickford vychytá o sedm osm bodů více, budou stále sedmí. Pokud přivedou Gylfiho Sigurdssona, bude to pro Everton velké posílení. Vedle Premier League se budou zaměřovat i na Evropskou ligu, kde budou chtít uspět. Tato sezona podle mě budu sloužit k tomu, aby se tým Evertonu sehrál a ustálil, ale budoucnost se pro Everton jeví nadějně.

6. Arsenal

Pořád si myslím, že Arsenal je od špičky Premier League krok pozadu. Domnívám se, že Alexis Sánchez v září nebude hráčem Arsenalu. Alexandre Lacazette je kvalitní hráč, ale je jediný, po něm nepřišli další rozdíloví hráči.

Mluví se o tom, že Arsenal nebude brát zápasy Evropské ligy tak vážně. Arséne Wenger ale přesto musí ve středu odletět na pohárový zápas a vrátit se až v pátek, to může být únavné. Proto bych doporučoval, aby na zápasy Evropské ligy cestoval pouze asistent Steve Bould. Wenger by tak mohl pracovat v Londýně s týmem určeným pro Premier League.

5. Liverpool a 4. Manchester United

Na čtvrté místo vidím Manchester United, a to i proto, že jsem přesvědčen o odchodu Philippeho Coutinha. Když se o některého fotbalistu zajímá Real Madrid nebo Barcelona, málokterý hráč dokáže odmítnout. Pokud nakonec Coutinho přece jen zůstane, pomůže Liverpoolu, aby skončil v nejlepší čtyřce před United.

Říkám obecně nejlepší čtyřka, protože rozdíly mezi předními týmy jsou velmi malé. Tato sezona bude fenomenální a vyrovnaná. Několik týmů může pomýšlet na titul, ale zároveň nemá jisté, že se na něj dostane ve vyrovnané nejlepší čtyřce.

Lidé často tvrdí, že Romelu Lukaku, je hráč, který se umí prosazovat pouze proti slabším týmům a proti silným mu to moc nejde. Právě proti outsiderům ale Manchester loni často ztrácel. Pokud bude Lukaku rozhodovat zápasy se slabšími týmy, nepotřebuje se prosazovat proti top týmům, protože Mourinhova taktika proti silným týmům je založena na pevné obraně a vstřelení jediné rozhodující branky, která může padnout jakkoliv.

3. Tottenham Hotspur

Kdyby Tottenham hrál i v této sezoně na White Hart Lane, viděl bych je jako největší aspiranty na titul. Mají skvělý tým, který nepotřebuje drahé posily. Kylea Walkera budou postrádat, ale Kieran Trippier je dobrou náhradou.

Letošní sezona bude pro ně bude, jako by všech osmatřicet zápasů hráli venku. Loni měli fenomenální domácí formu, ale na hřištích soupeře to bylo horší. To mě trošku znepokojuje, přesto věřím, že skončí třetí. I tak ale ještě do konce přestupového okna potřebují kvalitně rozšířit kádr.

2. Chelsea

Jsem zvědavý, jak Chelsea rozdělí své síly mezi Premier League a Ligu mistrů. V posledních třech letech se jim v Premier League podařilo vyhrát hned dvakrát.

V roce, kdy Antonio Conte opustil Juventus, se jeho tým nedostal ani ze skupiny Ligy mistrů. Poté, co Conte odešel, se Juventus probojoval až do berlínského finále. Zajímalo by mě, zda si je Antonio Conte vědom toho, že své manažerské kvality musí prokázat i v Lize mistrů a jestli to na něj vyvíjí tlak.

Pokud mám být upřímný, nemyslím si, že kádr Chelsea je dostatečně široký na to, aby zvládal důstojně bojovat v Lize mistrů i Premier League zároveň. V domácí soutěži určitě budou dobří, ale možná by se měli více soustředit na Evropu.

1. Manchester City

V útoku jsou ještě silnější než loni, Guardiolovi se navíc několika nákupy podařilo vyřešit problémy s krajními obránci. Celý tým Manchesteru City nyní disponuje velmi agilními hráči. Pokud Manchester City nevyhraje ligu, bude to chyba manažera Pepa Guardioly. V loňské sezoně se podle mě Guardiola nedokázal Premier League přizpůsobit. Každý zápas hrál stejným stylem, ale v Premier League se musíte umět přizpůsobit odlišným soupeřům.

José Mourinho tvoří taktiku podle soupeře a má výsledky, ale Pep Guardiola hraje stejným způsobem venku proti Manchesteru United i doma proti poslednímu týmu tabulky.

zdroj: skysports.com

Ondřej Pražák / skysports.com