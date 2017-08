Premier League - Který z týmů Premier League má nejlepší starty do sezóny?

© happyghana.com, 90min.com, fotbalportal.cz - Kdo má nejlepší start do sezóny?

Dnes 12:50 - V pátek večer odšpuntuje zápase mezi Arsenalem a Leicesterem nový ročník Premier League. Fanoušci jsou natěšení. Očekávají od svých týmů dobrý start do soutěže. Kdo má podle statistik vůbec nejlepší vstup do sezóny? Je to snad obhájce trofeje z Chelsea? Nebo například londýnský Arsenal? Pojďme se podívat na statistiky za posledních 16 ročníků nejvyšší anglické soutěže.

V neděli Chelsea sice prohrála v zápase Community Shield s Arsenalem po penaltovém rozstřelu, a do sezóny tak lépe vstoupil její londýnský rival, jenomže jsou to právě Blues, kteří mají tendenci vyrazit ze startovních bloků Premier League nejlépe ze všech účastníků nejvyšší anglické soutěže.

Od začátku nového milénia byla Chelsea po úvodních pěti kolech na průměrném 4. místě. Následuje ji Arsenal (4,11), Manchester United (5,24), Manchester City (6,25), Leeds (6,75), Liverpool (8,12), Leicester (8,5) a Tottenham (8,71).

Chelsea je jedním ze šesti elitních týmů, které v éře Premier League vždy zůstaly v horní polovině tabulky. Patří mezi ně ještě Manchester United, Arsenal, Liverpool, Everton a Tottenham.

Arsenal je známý tím, že v posledních letech nezvládá otevírací duel nové sezóny, ale pak dokáže zabrat. Wengerův tým nastřílí v průměru za prvních pět kol 11 gólů. A má nejvyšší gólový rozdíl (+6). Nikdo na tom není z historického hlediska lépe.

Naproti tomu se v této statistice vůbec nedaří Bournemouthu a Crystal Palace.

Pouze sedmkrát dokázal nějaký klub získat z prvních pěti kol plných 15 bodů. Povedlo se v posledních dvou sezónách Manchesteru City (2015/2016 a 2016/2017), Manchesteru United (2011/2012), Chelsea (2005/2006, 2009/2010 a 2010/2011) a Arsenalu (2004/2005).

Z toho pouze Chelsea se stala v letech 2006 a 2010 šampionem, což naznačuje, že dobrý start není při zisku až tolik rozhodující.

Nicméně, Manchester United je jediným mistrem, který čekal na vítězství až do třetího nebo čtvrtého kola, ale nakonec dokázal získat titul. V sezónách 1992/1993 a 2007/2008 čekal až do čtvrtého kola a v sezóně 1998/1999 do třetího kola.

Od začátku nového tisíciletí zaznamenal nejnižší bodový zisk Portsmouth. V sezóně 2009/2010 si v úvodních pěti kolech připsal pět porážek, a navíc vstupoval do sezóny s odečtem 9 bodů.

Sunderland, který letos opustil Premier League, prohrál všech pět úvodních duelů v sezóně 2005/2006. Pouze jeden bod zaznamenaly Černé kočky v sezóně 2013/2014. Stejně tak se to „povedlo“ West Hamu (2002/2003 a 2010/2011), Middlesbrough (2003/2004), Wolverhamptonu (2003/2004), Crystal Palace (2004/2005), Derby (2007/2008) a Stoke (2016/2017).

Následuje průměrná tabulka týmů po úvodních pěti kolech od sezóny 2000/2001. Nejsou zaznamenány výsledky Brightonu a Huddersfieldu. Tyto kluby si zahrají Premier League poprvé v historii.

