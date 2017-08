Premier League - Preview sezóny 2017/2018: Je Tottenham kandidátem na titul?

© espnfc.com, fotbalportal.cz - Co dokáže Tottenham?

Dnes 09:58 - Nemají tak napěchovaný rozpočet jako ostatní velkokluby v čele s Manchesterem City a Manchesterem United. I tak je v posledních dvou sezónách dokázali v konečné tabulce přeskočit. Tottenham je klubem, který neutrácí velké peníze, vsází na mladé hráče a těží z dobré práce kouče Pochettina. Mohl by v blížící se sezóně, kterou odehraje ve Wembley, znovu bojovat o titul?

Poslední ligové umístění: 2. místo (o 1 příčku lepší než v sezóně 2015/2016)

Počet bodů: 86 (+16)

Liga mistrů: Základní skupina

FA Cup: Semifinále

EFL Cup: 4. kolo

Nejlepší střelec v lize: Harry Kane (29 gólů)

Klíčové statistiky: Bodový zisk Tottenhamu by v jedenácti jiných sezónách Premier League stačil na zisk titulu. Vstřelil 86 gólů a gólový rozdíl činil 60 branek. To je nejvyšší rozdíl nemistrovského týmu v celé historii Premier League. Poprvé za posledních 22 let skončil Tottenham v tabulce výše než nenáviděný Arsenal. V sezóně 2015/2016 skončil na třetím místě, v sezóně 2016/2017 byl druhý a sezóna 2017/2018...

Hlavní příchody: Nikdo

Hlavní odchody: Kyle Walker (Manchester City, 50 miliónů liber), Federico Fazio (AS Řím), Clinton N´Jie (Marseille)

Jaký vliv bude mít na tým Tottenhamu to, že bude hrát ve Wembley?

Phil Thompson: „Myslím si, že si na Wembley zvyknou. V Lize mistrů zde loni odehráli jen několik zápasů, ale domnívám se, že si z toho dokáží vytvořit domácí hřiště.“

Který z hráčů vás nejvíce nadchnul?

Phil Thompson: „Pravděpodobně Dele Alli. Sledujeme hráče, kteří hrají pod hlavním hrotovým útočníkem. U Alliho můžeme vidět velký progres. Myslím si, že má skvělé náběhy do šestnáctky, což je velmi důležitá věc. Chápe to. Nyní se vyvíjí i fyzicky a jako hráč dozrává.“

Jakým problémům v této sezóně bude manažer Mauricio Pochettino čelit?

Phil Thompson: „Mám rád „romantiku“ toho, když kluby neutrácejí velké peníze. Mohlo by se to ještě před uzavřením přestupového okna změnit, ale je obdivuhodné, jak to dělají.“

„Viděl jsem ovšem Liverpool, který v lednu neudělal žádný obchod, když se klub začal dostávat do problémů a nakonec je to stálo lepší umístění. Z mých zkušeností vám mohu říct, že potřebujete „čerstvost“ nových tváří. V kabině to vyvolá vzrušení a zvýší se konkurenceschopnost.“

„Jako hráč jsem se vždy těšil na výzvu nových hráčů, kteří přicházeli. Domnívám se, že potřebují nějaký přestup, aby oživili kabinu. Někteří hráči si mohou myslet, že jsou v bezpečí, že nemusí tolik bojovat o svou pozici.“

Jaké jsou jejich silné stránky?

Phil Thompson: „Stále očekávám, že bude znovu pálit Harry Kane a budou jej podporovat i hráči za ním. Skončili třetí, pak druzí a teď mají možnost posílit svou pozici. Pokud se mají ještě zlepšit, měli by vyhrát titul. Mohli by všem ukázat, že se pletli. Navíc by to dokázali bez velkých peněz.“

Jaké jsou jejich slabiny?

Phil Thompson: „Je těžké vybrat slabiny. Kieran Trippier má lepší finální přihrávky než Kyle Walker. Silní jsou i stopeři, kteří jsou schopní střílet góly.“

„Nicméně pokud se jeden z trojice za Harrym Kanem zraní, bude to těžké i pro Kanea. Nebylo by příjemné ani zranění samotného Kanea.“

Na jakém místě zakončí sezónu a proč?

Phil Thompson: „Nenávidím toto tipování, protože nikdy nemůžete vědět, co se stane. Mohli by ještě udělat nějaké fantastické přestupy. Ale já si myslím, že Spurs skončí pátí.“

Michal Čermák