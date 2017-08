Premier League - Jamie Carragaher očekává, že Antonio Conte do 12 měsíců nebude trenérem Chelsea

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Antonio Conte

Dnes 08:20 - O víkendu startuje nový ročník Premier League a jak už to bývá zvykem, těsně před startem se vyrojila celá řada názorů a předpovědí, co nás v nové sezóně čeká. Titul obhajuje Chelsea, která v Community Shield podlehla po penaltovém rozstřelu Arsenalu. Jamie Carragher se zaměřil na kouče Antonia Conteho. Dle jeho názoru není na Stamford Bridge příliš spokojený a byl by překvapený, kdyby byl jejím trenérem i za rok.

Italský trenér Antonio Conte opustil hranice Itálie a vydal se na zkušenou do Anglie. Vybrala si jej Chelsea, která prožila katastrofální sezónu 2015/2016, kdy skončila až desátá. Antonio Conte mužstvo pozvedl a dotáhl ho k mistrovskému titulu.

Ten obrovský úspěch bude samozřejmě hodně těžké zopakovat. Sám Conte prohlásil, že očekává tu nejtěžší sezónu své dosavadní kariéry. Údajně roste i jeho frustrace z toho, jak se klub chová na přestupovém trhu. Chelsea příliš aktivní nebyla. I když na druhou stranu se jí podařilo získat například Álvara Moratu.

Jamie Carragher se domnívá, že Conte není spokojen s rozhodováním o přestupech a také s tím, jaké postavení a slovo v hierarchii klubu má.

„Myslím si, že je to typ manažera, který nepřijme zapojení lidí z vyšších míst do takovýchto záležitostí. Zejména ne po zisku titulu.“

„Nebude chodit po špičkách a to pro klub není dobré, když manažer otevřeně hovoří o svých názorech a o tom, co si myslí.“

Od doby, kdy v roce 2003 tento londýnský klub koupil Roman Abramovič, nebál se například dvakrát vyhodit zbožňovaného Josého Mourinha, ale i další velká jména jako například: Carla Ancelottiho, Luize Felipe Scolariho a Claudia Ranieriho.

A Jamie Carragher říká, že Abramovič a technický ředitel Michael Emenalo se nebudou bát vyhodit i Conteho, a to i přes jeho úspěch.

„Chtěl bych říci, že Chelsea má obchodní model, velmi nemilosrdný. Jsou trochu jako Real Madrid, neboť si myslím, že si necení manažera tak, jako si jej cení ostatní kluby.“

„Nebojí se vyhodit top manažera, nebo někoho po dvanácti měsících. Ale nemůžete si stěžovat. Podle mě od Abramovičova příchodu vyhrála Chelsea více trofejí než kdokoliv jiný.“

„Mají model, ve kterém mají velké slovo v tom, jak klub bude fungovat. Majitel, Emenalo a lidé, kteří se na tom podílejí.“

„Možná je to pro Conteho frustrující. Chce, aby přišli další hráči.“

Letos v létě získala Chelsea za 70 miliónů liber Álvara Moratu z Realu Madrid, za 34 miliónů liber Antonia Rüdigera z AS Řím a za 40 miliónů liber Tiemouého Bakayoka z Monaka. Navíc přišel zdarma gólman Willy Caballero. Do Manchesteru United odešel za 40 miliónů liber Nemanja Matič. Končí i Diego Costa.

Carragher věří, že právě odchod Nemanj Matiče, který s Chelsea vyhrál v posledních třech letech dva tituly, ukazuje rozdíl v myšlení Conteho a vedení Blues.

„Odchod Matiče je toho jasným důkazem. Pokud jste manažerem, proč byste jej nechal odejít? Zvlášť jej navíc pustit ke konkurenci?“

„Ale oni budou tvrdit, že prodali devětadvacetiletého hráče za 45 miliónů liber a přivedli za něj dvaadvacetiletého.“

„Zbavili se Mourinha, zbavili se Ancelottiho...byl bych velmi překvapen, kdyby byl Antonio Conte trenérem Chelsea i za dalších dvanáct měsíců.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz