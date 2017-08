Premier League - Nemyslím si, že potřebujeme nové obránce, řekl Klopp

© express.co.uk - Jürgen Klopp

Včera 18:12 - Liverpoolu se na začátku léta zaměřil na obránce Virgila Van Dijka, od dalšího vyjednání ale musel upustit poté, co porušil přestupová pravidla. Jako by však Liverpool neměl mimo Van Dijka jiný přestupový cíl, na který by se mohl zaměřit. Tomu napovídá i to, že Jürgen Klopp vyhlásil, že se současným stavem obránců je spokojen.

Šestadvacetiletý obránce Virgil Van Dijk sice už nějakou dobu netrénuje s ostatními spoluhráči ze Southamptonu, protože veřejně oznámil svoji nespokojenost, k jeho přesunu do Liverpoolu přesto stále nedošlo. Do hry o holandského obránce by navíc mohla vstoupit i Chelsea.

Jürgen Klopp podle všeho ve věci shánění nového obránce nijak nepanikaří, vstup do nové sezony si velmi dobře dokáže představit i se současným stavem své defenzivy. „Podívejte se na fotbalový trh a najděte mi pátého obránce, který by nás skutečně posílil. Pokud se vám to podaří, dostanete odměnu. Je náročné někoho takového najít,“ řekl Klopp.

„Máme čtyři střední obránce a nemyslím si, že potřebujeme další. Nechceme tlačit na přestupy jen kvůli tomu, abychom měli hráče do počtu.“

„Se současným týmem jsem spokojený. Musíte si uvědomit, že na sobě stále pracujeme. Jsem zde proto, abych vytvořil kvalitní tým, abych pracoval s hráči, ne abych neustále přemýšlel o tom, jakého dalšího fotbalistu musím koupit.“

„Všichni pořád mluví o posilách, ale pak vidíte Alberta Morena. Má za sebou skvělou předsezónní přípravu, oproti loňsku se zlepšil o sto procent. Ryan Kent vypadá výborně, stejně jako Dom Solanke. Nemůžu ignorovat progres hráčů, kteří už v klubu jsou,“ uzavřel německý manažer.

Ondřej Pražák / skysports.com