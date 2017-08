Premier League - Preview sezóny 2017/2018: Je Liverpool kandidátem na titul?

© liverpoolecho.co.uk, fotbalportal.cz - Co Klopp se Salahem dokáží?

Dnes 13:22 - V uplynulém ročníku Premier League si Reds zajistili alespoň play-off o postup do základní skupiny Ligy mistrů. Uhájili čtvrtou příčku před Arsenalem, ale nevyhráli boj o třetí místo s Manchesterem City. Na lavičce stále zůstává Jürgen Klopp, který s týmem Liverpoolu jistě zaznamenal progres a chce v tom pokračovat. Je snad schopen vrátit na Anfield trofeje? Je ligový titul možný?

Poslední ligové umístění: 4. místo (o 4 příčky lepší než v sezóně 2015/2016)

Počet bodů: 76 (+16)

FA Cup: 4. kolo

EFL Cup: Semifinále

Nejlepší střelci v lize: Philippe Coutinho a Sadio Mané (oba 13 gólů)

Klíčové statistiky: Liverpool v minulé sezóně exceloval proti týmům z TOP6. Jenomže tyto výsledky shazovaly ztráty s těmi relativně papírově slabšími celky. Nikdo z nejlepších sedmi týmů ligové tabulky nedokázal Liverpool porazit. Reds vyhráli hned 7 z těchto dvanácti zápasů. Ale v 26 duelech s mužstvy na 13. až 20. místě prohráli hned šestkrát.

Hlavní příchody: Mohamed Salah (AS Řím, 34,3 miliónu liber), Dominic Solanke (Chelsea), Andy Robertson (Hull, 10 miliónů liber)

Hlavní odchody: Andre Wisdom (Derby, 4,5 miliónu liber), Lucas Leiva (Lazio, 5 milionů liber), Kevin Stewart (Hull, 7,5 miliónu liber)

Může Jürgen Klopp přinést Liverpoolu trofej?

Phil Thompson: „Myslím si, že jim může pomoci získat trofej, a to i bez velkých přestupů, které chce ještě udělat. Vím, že mnozí fanoušci jsou nervózní kvůli nedostatečné aktivitě na přestupovém trhu. Ovšem domnívám se, že kádr je dosti široký. Cílem je získat pouze hráče do základní sestavy. Mohamed Salah, Virgil van Dijk a Naby Keita byli hráči, za které byl Klopp ochoten zaplatit velké peníze.“

„Všichni naříkají na to, že přicházejí jen hráči ze zahraničí nebo ze slabších týmů Premier League. Ale podle mě tým ukázal, že je dost dobrý na to, aby bojoval o trofeje. Až do začátku nového roku byli reálně v boji o titul. Domnívám se, že se ještě podaří získat Virgila van Dijka. Získání Solankeho z Chelsea byl skvělý tah. Doufám, že dostane prostor, který si zaslouží.“

Který z hráčů vás nejvíce nadchnul?

Phil Thompson: „Mou volbou je Mohamed Salah. Mít na stranách Maného a Salaha je výborná možnost. Jsou to hráči, kteří budou velkým přínosem pro celé mužstvo. Nebylo to dobré, když Mané Liverpoolu scházel. Salah bude podle mě hodně zajímavý, protože má skvělé tempo a umí výborné inteligentní náběhy za obranu. Bude to velký poklad Reds.“

Jakým problémům v této sezóně bude manažer Jürgen Klopp čelit?

Phil Thompson: „Jejich hlavním úkolem je zbavit se své Achillovy paty z minulé sezóny. To znamená, že musí porážet slabší týmy. Chybělo know-how, jak rozbít pevné hluboké obrany soupeřů.“

Jaké jsou jejich silné stránky?

Phil Thompson: „Stejně jako minulý rok to bude především ofenzivní síla. Salah, Mané, Coutinho, Firmino, Lallana...Myslím si, že všichni měli v minulé sezóně dobrou formu. Skvěle spolupracují a vzájemně se prolínají. Teď ještě přibyl Salah.“

Jaké jsou jejich slabiny?

Phil Thompson: „Domnívám se, že jim trochu chybí kreativita ve středu pole. Když hrají Emre Can, Georginio Wijnaldum a Jordan Henderson spolu, tak Liverpool potřebuje trochu více práce směrem dopředu. V defenzivě to také nebylo úplně nejlepší, ale bylo to celkem dobré. Pokud přijde stoper a silný střední záložník, pak mají velkou šanci.“

Na jakém místě zakončí sezónu a proč?

Phil Thompson: „Myslím si, že Liverpool skončí třetí. Domnívám se, že má dobrou šanci na zisk trofeje. FA Cup nebo Ligový pohár jsou v jejich možnostech. Takže pokud bude tým postupovat, trofeje se vrátí. Tento tým ještě nedosáhl na vrchol svého potenciálu. Klíčem bude neustále se zlepšovat.“

Michal Čermák