Premier League - Rooney: Manchester United by potřeboval Messiho nebo Ronalda, aby někdo překonal můj rekord

Dnes 11:53 - Wayne Rooney před pár týdny opustil po dlouhých 13 letech Manchester United a vrátil se zpátky do Evertonu. Na Old Trafford se zapsal nesmazatelným písmem do historie slavného klubu. Je jeho nejlepším střelcem. Věří, že jeho rekordní zápis nebude jen tak překonán. Dodal, že Red Devils by potřebovali Cristiana Ronalda nebo Lionela Messiho, aby byl tento rekord zlomen.

V roce 2004 ještě jako teenager zamířil Wayne Rooney z Goodison Parku do Manchesteru United. Postupně se vypracoval v jednu z ikon Rudých ďáblů. Byl jeho kapitánem. Ovšem toto léto Divadlo snů opustil. Vrátil se domů, do Evertonu.

Za sebou nechal v Manchesteru United rekordní zápis 253 gólů. Nikdo v barvách Red Devils nenastřílel více branek. Letos překonal legendárního Bobbyho Charltona, který má o 4 zápisy méně.

Jednatřicetiletý Wayne Rooney věří, že jeho rekord nebude jen tak překonán. Bere v potaz i to, že v dnešní době hráči už tolik nezůstávají delší čas v jednom klubu. Je na sebe hrdý. Prohlásil, že na prolomení rekordu by v dnešní době měli nárok snad jen Lionel Messi nebo Cristiano Ronaldo.

„Nikdy nevíte, jestli náhodou nezískají Lionela Messiho nebo Cristiana Ronalda. Ti by mohli můj rekord zlomit.“

„Ale myslím si, že ve fotbale už hráči opravdu nemají tendenci zůstávat v klubech tak dlouho. Jediný způsob, který by mohl znamenat překonání mého rekordu, vidím v tom, aby v klubu vydržel někdo tak dlouho jako já.“

„Je fantastické, že jsem tam zanechal takový odkaz. Opouštěl jsem Manchester United s úžasnými vzpomínkami. Pro klub to byla úspěšná doba, pro mě to bylo skvělé.“

„Miloval jsem to tam. Miloval jsem spolupráci s ostatními hráči, ale nastal správný čas na to, abych se vydal dál. Myslím si, že jsem zvolil dobré rozhodnutí, když jsem se vrátil do Evertonu.“

Rooney překonal letitý rekord letos v lednu proti Stoke. Právě s tímto soupeřem se Toffees potkají na úvod nového ročníku Premier League.

„Gól proti Stoke byl pro mě velmi významný. Byl to velký moment pro mě jako pro hráče. Vyhrávat trofeje bylo skvělé, ale byly to pro mě těžké časy, protože jsem neměl úplně pocit, že jsem součástí týmu, který vyhrál EFL Cup a Evropskou ligu.“

„Ovšem byl to výjimečný moment - porazit sira Bobbyho. Byl jsem hrdý.“

„Je zřejmé, že první zápas proti Stoke pro mě bude hodně emotivní. Ale jakmile jste na hřišti, musí všechno ostatní stranou. Budu se snažit skórovat.“

