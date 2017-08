Premier League - Thibaut Courtois je jedním z našich nejlepších střelců penalt, obhajuje jeho výběr Antonio Conte

© skysports.com, fotbalportal.cz - Courtois neproměnil penaltu

Dnes 08:23 - V prvním soutěžním utkání se v zápase Community Shield utkala Chelsea, jakožto vítěz Premier League, s Arsenalem, držitelem FA Cupu. Duel dospěl až do penaltového rozstřelu, ve kterém byli šťastnější hráči Gunners. Za Blues neproměnili pokutový kop Álvaro Morata a také brankář Thibaut Courtois. Jeho výběru se mnozí podivovali. Antonio Conte své rozhodnutí obhajoval.

V prvním poločase zápasu Community Shield se diváci ve Wembley branky nedočkali. Jen Alexandre Lacazette nastřelil tyčku. Ze hřiště musel po půlhodině hry odejít Mertesacker, kterému krvavé zranění nedovolilo pokračovat ve hře a byl nahrazen novou letní posilou - Kolašinacem.

Chelsea šla do vedení krátce po přestávce, když se ve 46. minutě trefil Moses. V 80. minutě byl vyloučen Pedro a Arsenal svou přesilovku bleskurychle využil. V 82. minutě se prosadil právě střídající Kolašinac. Do závěrečného hvizdu už další gól nepadl.

Proto se šlo na penaltový rozstřel. Ve druhé sérii si míč vzal gólman Chelsea - Thibaut Courtois. Ten ovšem branku Petra Čecha přestřelil. Po něm selhal i Álvaro Morata a Arsenal vyhrál penaltový rozstřel v poměru 4:1. Mohl se tak radovat ze zisku první trofeje sezóny.

Mnozí z fanoušků se podivovali, proč byl mezi exekutory penalt vybrán Thibaut Courtois. Kouč Antonio Conte po zápase obhajoval svůj výběr střelců.

„Courtois je jeden z našich nejlepších střelců pokutových kopů.“

„Pokud máte hráče, který vám během tréninků ukazuje, že je jeden z nejlepších, pak jej vyberete, aby šel střílet penalty. Ale nezapomínejte na to, že Álvaro Morata je útočník a udělal to stejné.“

„Morata potřebuje ještě pracovat, ale to je normální. Je tady s námi teprve týden. Je velmi důležité najít ten správný fyzický stav a také musí pochopit naši představu fotbalu.“

„Potřebuje trochu času, ale to je normální. To samé platí i pro Rüdigera. Bude to platit i pro Bakayoka.“

Pak se italský kouč vyjádřil k rozhodnutím hlavního rozhodčího. Příliš se mu například nelíbila žlutá karta pro Williana za simulování.

„Je jisté, že je zklamáním, že podruhé proti Arsenalu dohráváme zápas v deseti hráčích. Stalo se to ve finále FA Cupu i teď.“

„Upřímně, neviděl jsem tu situaci. Také jsem neviděl tu situaci se žlutou kartou pro Williana. Mnoho lidí mi říkalo, že to byla jasná penalta.“

„Určitě je tam trocha frustrace. Ale musím přijmout rozhodnutí sudích. Někdy vás to ovšem trochu štve. Pokusil se mi vysvětlit své rozhodnutí, ale nebyl čas. Chtěl jsem vědět, proč to nebyla penalta a proč dostal Willian žlutou kartu, ale pak bychom tam zůstali tak do devíti hodin.“

„Opakuji, že musím přijmout rozhodnutí rozhodčích. Jenomže pokud si pamatujete, tak i v FA Cupu tam bylo kontroverzní rozhodnutí proti nám.“

„Tento zápas byl pro oba týmy obtížný. Snažili jsme se vyhrát, snažili jsme se zlepšit naši fyzickou kondici, protože za šest dní pro nás začíná liga. Ale teď je nejdůležitější pokračovat v naší práci a snažit se ještě vylepšit náš tým.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz