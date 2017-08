Premier League - Arsenal slaví první trofej. Chelsea v Community Shield porazil 4:1 v penaltovém rozstřelu

© espnfc.com -

Dnes 17:42 - Souboj o první trofej nové sezony proti sobě postavil Chelsea - vítěze Premier League a Arsenal - držitele FA Cupu. Góly byly k vidění až ve druhém poločase, přičemž každý tým dal po jedné brance. Po remíze 1:1 tak následoval penaltový rozstřel v tzv. ABBA formátu.

Arsenal FC : Chelsea FC 1:1 (82. Kolašinac - 46. Moses)

Arsenal FC:Čech - Holding, Mertesacker, Monreal - Bellerín, Elneny, Xhaka, Oxlade-Chamberlain - Wellbeck, Iwobi - Lacazette

Náhradníci: Ospina, Kolašinac, Maitland-Niles, Nelson, Willock, Walcott, Giroud

Chelsea FC:Courtois - Azpilicueta, David Luiz, Cahill (C) - Moses, Fabregas, Kante, Alonso - Willian, Batshuayi, Pedro

Náhradníci: Caballero - Rüdiger, Christensen, Scott, Boga, Musonda, Morata

První poločas nabídl vyrovnanou hru. Chelsea se v úvodu snažila držet míč na svých kopačkách, vlivem řady nepřesností se jí to ale příliš nedařilo. Chybných přihrávek a soupeřových ztrát se fotbalisté Arsenalu nebáli využívat a přecházeli do rychlých protiútoků. Jeden takový mohl ve dvacáté druhé minutě skončit prvním gólem zápasu. Trojice hráčů Arsenalu - Bellerín, Welbeck a Lacazette - se řítila vstříc otevřené obraně Chelsea. Zakončení rychlé akce se zhostil Alexandre Lacazette, jehož pokus ale zastavila levá tyč Courtoisovy brány.

Ve třiatřicáté minutě postihla Arsenal ztráta, když obránce Per Mertesacker pozdě naskakoval do hlavičkového souboje s Gary Cahillem a utržil ránu loktem do nosu. Obličej německého obránce zalila krev a na hřišti ho raději nahradila nová posila Arsenalu, Sead Kolašinac.

V závěrečné desetiminutovce prvního poločasu Chelsea zpřesnila svoji hru, ale gól ani tak nepadl. Ve třicáté sedmé minutě se do vápna Arsenalu probíjel Willian, který následně upadl. Hlavní rozhodčí nenařídil pokutový kop a místo toho udělil brazilskému křídelníkovi žlutou kartu za filmování. Opakovaný záběr ukázal, že obránce Héctor Bellerín se se soupeřem dostal do jemného kontaktu, který způsobil Willianovo klopýtnutí. Penalta by byla přísným trestem, stejně se však jevila udělená žlutá karta.

Na co se marně čekalo celý první poločas, přišlo hned po padesáti vteřinách druhé půle. V šestačtyřicáté minutě Arsenal nedůrazně odvrátil centrovaný balon od rohového praporku. Chelsea vrátila míč do vápna, kde se za obranou Arsenalu zjevil osamocený Vicotr Moses, který bez problémů překonal Petra Čecha.

Po inkasované brance se Arsenal tlačil do útoku, kýženou vyrovnávací branku se však Wengerovým svěřencům nedařilo vstřelit. Chystanému závěrečnému tlaku pomohla osmdesátá minuta, kdy se nechal vyloučit Pedro. Hráč Chelsea nevybíravým způsobem otiskl kolíky svých kopaček do Elnenyho achilovky.

Srovnání na 1:1 přišlo krátce po Pedrově vyloučení. V osmdesáté druhé minutě Arsenal rozehrával standardní situaci. Granit Xhaka našel svým přesným centrem nabíhajícího Seada Kolašinace, který hlavičkou namířenou k tyči srovnal na konečných 1:1.

Při remízovém výsledku následuje v Community Shield přímo penaltový rozstřel. Ten se od letošního ročníku hraje formátem ABBA, který spočívá v tom, že týmy kopou po dvou penaltách. Do rozstřelu vstoupila Chelsea tou správnou nohou, když se zásluhou kapitána Cahilla dostala do vedení. Neomylná byla i následná dvojice střelců Arsenalu - Walcott a Monreal. Poté přišli na řadu dva střelci Chelsea. K míči se překvapivě postavil brankář Thibaut Courtois, který, bohužel pro fanoušky Chelsea, potvrdil, že jeho kvality jsou jinde, než v kopání penalt. Courtoisovo zakončení se podobalo spíše odkopu od brány, a proto míč zamířil na tribunu. Po neúspěšném gólmanovi měl šanci na nápravu Álvaro Morata, ten však trefil pouze tyč. O výhře Arsenalu tak rozhodli úspěšní Alex Oxlade-Chamberlain a Olivier Giroud.

Ondřej Pražák / fotbalportal.cz