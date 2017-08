Premier League - Nadcházející sezona očima Michaela Owena. Nejlepším střelcem bude Alexandre Lacazette

© premierleague.com - Alexandre Lacazette

Dnes 14:15 - Dvojnásobný držitel Zlaté kopačky pro nejlepšího střelce Premier League, Michael Owen, předpověděl, jak podle něj dopadne následující sezona Premier League. Nejlepším střelcem podle něj bude Alexandre Lacazette, přestože Arsenalu jako týmu příliš nevěří.

První kolo nové sezony Premier League bude na programu už příští týden. Které týmy obsadí přední příčky, kdo překvapí a kdo zklame, na tyto otázky dostaneme ucelenou odpověď až po osmatřicátém kole Premier League, své tipy přesto odhalil Michael Owen. Někdejší útočník odehrál v Premier League na 326 zápasů, a to jak v dresu Liverpoolu, Newcastlu, Manchesteru United a krátce i Stoke City. V anglické lize nastřílel nyní sedmatřicetiletý Owen 150 branek.

Které týmy budou v první čtyřce a v jakém pořadí?

Chelsea byla minulou sezonu zdaleka nejlepším týmem. Ligu vyhrála o sedm bodů a s posilami, které během léta přivedla, by neměla mít problém titul obhájit, a to i přes náročné zápasy navíc, které přinese účast v Lize mistrů.

Manchester City je asi nejnepředvídatelnější tým. Přes léto se jim podařilo vyřešit problémy se stárnoucími krajními beky a když vezmeme hráče po hráči, disponuje Manchester City papírově nejsilnějším kádrem. Přesto, nebo právě proto, budou potřebovat čas, aby si sedli jako tým a stali se efektivní mašinou, jakou byla loňská Chelsea.

Liverpool projde posledním předkolem a postoupí do skupinové fáze Ligy mistrů, ale Jürgen Klopp dokázal týmy kvalitně rozšířit a posílit, takže ani to by neměl být problém. Dobré výsledky v Lize mistrů a další umístění v nejlepší čtyřce bude pro Liverpool znamenat úspěšný rok.

Manchester United si v uplynulé sezoně nevedl špatně. V závěru sezony tým Josého Mourinha v Premier League lehce ubral plyn a soustřeďoval se spíše na Evropskou ligu. Předpokládám, že letos budou v anglické lize nebezpečnější a soustředěnější. Mourinho posílil svoji už tak silnou sestavu o další talentované hráče a kvalitní hráči ve spojení s taktickými schopnostmi Josého Mourinha znamenají, že Manchester se bude porážet jen velmi obtížně.

Na koho se nedostane?

Everton během léta přivedl řadu dobrých hráčů, o tom není pochyb, ale proniknout mezi nejlepší čtyřku Premier League bude i tak náročné. V dřívějších dobách jsme byli svědky, jak se nejlepší čtyřka Premier League vzdalovala zbylým týmům, dnes však pozorujeme, že špička ligy se neustále rozšiřuje a dnes můžeme mluvit o jakési top sedmičce.

Tottenham je tým, kterého si cením. Obdivuji práci Mauricia Pochettina od té doby, co přišel do Premier League. V Tottenhamu si vybudoval opravdu silný tým, letos jej však opustil Kyle Walker, krajní bek světové kvality, za kterého dosud nepřišla náhrada. Jejich forma na domácím hřišti byla loni neskutečná, letošní stěhování do Wembley je však přibrzdí.

Arsenal se musí soustředit především na start sezony, protože špatný vstup do nového ročníku má vždy negativní efekt. Koupě Alexandre Lacazetteho je pozitivní signál, Arsenal však musí udržet i Alexise Sáncheze, aby jasně deklaroval své ambice.

Který nováček se ukáže v nejlepším světle?

Newcastle United byl v předešlých sezonách neodmyslitelnou součástí Premier League. Zázemí klubu je na vysoké úrovni, stejně jako zkušený manažer Rafa Benítez, který má v týmu kvalitní a Premier League ostřílené hráče. V tom má Newcastle oproti ostatním nováčkům náskok a výhodu.

zdroj: mirror.co.uk

Překvapení sezony?

West Ham jasně ukázal své plány a ambice. Přes léto Kladiváři přivedli řadu zajímavých hráčů, na rozdíl od některých jiných týmů se zaměřili převážně na hráče, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s anglickou ligou. Minulou sezonu si zvykali na prostředí nového stadionu, a proto by se letos mohli ukázat ve velmi dobrém světle.

Nejlepší střelec Premier League?

Alexandre Lacazette je osvědčený kanonýr. Je nejefektivnějším zakončovatelem mezi všemi útočníky z předních evropských lig. Arsenal je tým, který si umí vytvářet šance, a proto bude mít Lacazette spoustu příležitostí na zakončení.

Která posila bude pro svůj tým nejprospěšnější?

Mohamed Salah je pro Liverpool opravdu skvělá posila. V Chelsea se sice tolik neprosadil, ale tehdy byl ještě mladý. V Říme se z něj stal výborný ofenzivní fotbalista, který těží ze své rychlosti. Současný útok Liverpoolu má velký potenciál.

zdroj: goal.com

Ze které posily jste nejnadšenější?

Romelu Lukaku. Je to rychlý a silný útočník, který bude bezpochyby zamotávat hlavu nejedné soupeřově obraně. Co je podstatné, má bohaté zkušenosti s hraním a střílením gólů v Premier League. Vše bude záležet na tom, jak dobře se v kádru Manchesteru United zabydlí.

Nejlepší mladý hráč sezony?

Jordan Pickford, který se po přestupu ze Sunderlandu do Evertonu stal nejdražším britským brankářem, skutečně zazáří.

Ondřej Pražák / premierleague.com