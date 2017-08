Premier League - Manchester United si letos Ligu mistrů nezasloužil, naznačil Wenger

© metro.co.uk - Arséne Wenger

0 Líbilo se

Dnes 13:41 - Arséne Wenger se po více než dvaceti letech bude muset spokojit s tím, že místo skupinové fáze Ligy mistrů bude jeho Arsenal bojovat ve skupinách Evropské ligy. Jeho slova naznačují, že není úplně spokojen s inovací pravidel, která vítězi Evropské ligy zaručuje účast v Lize mistrů.

José Mourinho zakončil s Manchesterem United uplynulou sezonu až na šestém místě Premier League, zároveň však vyhrál Evropskou ligu, která mu zajistila účast ve skupinách Ligy mistrů. Evropská liga v této sezoně čeká i Arsenal. Arséne Wenger však neplánuje v této soutěži nasazovat své nejlepší hráče, Ligu mistrů si chce vybojoval v Premier League.

„Od začátku jsem byl proti zavedení takového pravidla,“ řekl Wenger o přímém postupu vítěze Evropské ligy do Ligy mistrů. „Kdo kromě Manchesteru United vyhrává Evropskou ligu? Všechny roky předtím to byly týmy, které z Ligy mistrů vypadly. Nemůžete jít do nové sezony s tím, že se do Ligy mistrů dostanete zásluhou Evropské ligy,“ doplnil.

„V určité fázi to ovlivňuje i ligovou soutěž. Pokud má některý tým v dubnu větší šanci na to, že vyhraje Evropskou ligu, než že se umístí do čtvrtého místa, nesoustředí se tolik na ligové zápasy a může je vypouštět, což může celý průběh domácí soutěž ovlivnit.“

„Evropskou ligu budu hrát se sestavou, která bude mít šanci na úspěch. Když budeme mít možnost, nebudeme váhat a využijeme zápasy Evropské ligy, aby si ti nejlepší hráči odpočali. Musíme si na tuto pohárovou soutěž zvyknout, naše rozhodování o výběru hráčů se bude samozřejmě odvíjet i od toho, do jaké skupiny budeme nalosováni,“ uzavřel francouzský manažer.

Ondřej Pražák / metro.co.uk