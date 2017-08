Premier League - Preview sezóny 2017/2018: Je Manchester City kandidátem na titul?

© focus.de, kickoff.com, fotbalportal.cz - Jak dopadne Guardiola?

Dnes 12:45 - Minulé léto přišel na Etihad Stadium Pep Guardiola, trenér ověnčený mnohými trofejemi. Bohatí šejkové očekávali, že Manchesteru City přinese zisk mistrovského titulu a také ušatý pohár pro vítěze Ligy mistrů. Leč nestalo se. Dokonce skončili Citizens sezónu bez jediné trofeje. Může si snad španělský kouč dovolit další nezdar?

Poslední ligové umístění: 3. místo (o 1 příčku lepší než v sezóně 2015/2016)

Počet bodů: 78 (+12)

Liga mistrů: Osmifinále

FA Cup: Semifinále

EFL Cup: 4. kolo

Nejlepší střelec v lize: Sergio Agüero (20 gólů)

Klíčové statistiky: Manchester City začal minulou sezónu naprosto brilantně, ale pak na Etihad Stadium dorazila velká nekonzistence výkonů a výsledků. Pod Pepem Guardiolou vyhráli Citizens úvodních 10 soutěžních zápasů, z toho 6 kol v Premier League. Pak ale přišli problémy. Guardiola si v lednu dokonce připsal svou nejtěžší porážku (4:0 od Evertonu). Poprvé v kariéře se mu stalo, že zakončil sezónu mimo první dvě pozice v ligové tabulce.

Hlavní příchody: Bernardo Silva (Monako, 43 milionů liber), Ederson (Benfica, 34,7 miliónu liber), Kyle Walker (Tottenham, 50 milionů liber), Danilo (26,1 miliónu liber) a Benjamin Mendy (Monaco, 49,2 milionů liber).

Hlavní odchody: Nolito (Sevilla, 7,9 miliónu liber), Aleksander Kolarov (AS Řím, 4,5 miliónu liber), Willy Caballero (konec smlouvy), Pablo Zabaleta (konec smlouvy), Joe Hart (West Ham, hostování)

Je to krizové období pro Pepa Guardiolu? Může si dovolit další sezónu bez trofeje?

Charlie Nicholas: „Na horizontu této sezóny vidím pro City trofeje. Guardiola je natolik silný, že vám nemohu odpovědět na to otázku, kolik času bude potřebovat pro přestavbu týmu. Uvědomuje si, že minulá sezóna měla být lepší. Výzvy byly jasně dané.“

„Jsem nesmírným fanouškem tohoto trenéra. A to už po dlouhou dobu. Zejména kvůli stylu hry, ale také proto, že je neskutečně náročný. S těmi platy, které létají všude okolo, je to pro mě nejméně moderní trenér.“

„Po tom, co skvělého dokázal v Barceloně, bylo překvapením, že hráči Manchesteru City vypadali, že toho nechtějí dosáhnout.“

„Nejtěžšími posty v jednotlivých týmech jsou pozice krajních obránců, protože je potřebujete dobře defenzivně vyzbrojené a zároveň v nich mít výbušné ofenzivní bomby. Příchozí akvizice by měly zvýšit výkon o 10-20 %.“

„Cítím, že Guardiola svým hráčům řekl, že kdo v Manchesteru City nebude chtít být, může být jednoduše nahrazen někým jiným. Nejvyšší požadavky bude klást sám na sebe, takže bude chtít vyhrát Premier League, nebo Ligu mistrů. Pokud se mu to nepodaří, myslím si, že zdvihne ruce, přizná, že selhal a odejde.“

Který z hráčů vás nejvíce nadchnul?

Charlie Nicholas: „Jsem opravdu nadšený z Vincenta Kompanyho. Musí vydržet celou sezónu. Pokud dokáže zůstat fit po celou dobu, bude to jejich MVP (nejužitečnější hráč) v boji o titul.“

„Ale vždy se domnívám, že Gabriel Jesus je hráč, který má nejvyšší potenciál. Jeho pohyb je chytrý. Vypadá to, že je skvělý zakončovatel a přijal vizi Pepa Guardioly.“

„Je nutnost mít vzadu lídra. A já věřím, že Gabriel Jesus vstřelí více než 25 gólů. Guardiolův tým bude mít hromadu šancí proti slabším týmům a Jesus bude jen vzkvétat.“

Jakým problémům v této sezóně bude manažer Pep Guardiola čelit?

Charlie Nicholas: „Musí udržet Kompanyho zdravého a musí získat jistotu na pozici gólmana. Ještě je čeká trocha práce. Musí také vyřešit Yayu Tourého a Nasriho. Zda odejdou. Sergio Agüero zatím zůstává, ale myslím si, že by mohl odejít, pokud získají Alexise Sáncheze. Je to možné i v rámci nějaké výměny. Myslím si, že by ještě mohli utratit 100 miliónů liber.“

Jaké jsou jejich silné stránky?

Charlie Nicholas: „Je toho spousta. Ale nyní mají velkou sílu na pozici krajních obránců, kteří do týmu přišli. Měli by se vytvářet hromady šancí. Měli by mít slušný začátek. Pokud se to podaří, mohou soupeře válcovat.“

Jaké jsou jejich slabiny?

Charlie Nicholas: „Mají všechny hráče hodně útočné. Budou čelit rychlým brejkům. Problém může být i u situace brankářů. To se dělo i v minulé sezóně. Kdy bylo velké množství přihrávat směrem dozadu i na brankáře. Pep Guardiola byl pak rád za Willyho Caballera. Nemají vysokého útočníka, takže budou riskovat a budou potřebovat brankáře, který je z těchto problémů dostane.“

Na jakém místě zakončí sezónu a proč?

Charlie Nicholas: „Budou mistři. Mají střelce, mají ten správný drive a mají k dispozici různé možnosti. Nakonec také dostali hráče, kteří splňují Pepova kritéria.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz