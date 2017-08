Premier League - Antonio Conte před úvodním soutěžním duelem proti Arsenalu: Čeká mě ta nejtěžší sezóna v mé kariéře

© skysports.com, fotbalportal.cz - Antonio Conte očekává nejtěžší sezónu své kariéry

Dnes 10:13 - Chelsea vstupuje do nového ročníku jako obhájce mistrovského titulu. Znovu bude pod vedením Antonia Conteho, který prožil fantastickou premiérovou sezónu v Premier League. Moc dobře tuší, že ta druhá bude pro něj ještě těžší. Dle svých slov očekává, že to bude ta vůbec nejsložitější v jeho dosavadní manažerské kariéře.

Blues zahájí soutěžní sezónu už dnes zápasem proti Arsenalu v Community Shield. Může tak získat další trofej pod vedením Antonia Conteho. V uplynulé sezóně totiž pozdvihla trofej pro mistra Premier League.

Obhajoba bude nesmírně složitá. To vědí všichni. Chelsea se to ovšem už povedlo. V roce 2006, kdy se jí to podařilo pod vedením Josého Mourinha.

Antonio Conte očekává, že druhá sezóna v Chelsea bude obrovský výzva.

„Existuje mnoho důvodů, které mi naznačují, že příští sezóna bude nesmírně těžká, ta vůbec nejtěžší v mé dosavadní kariéře. Takto to vnímám já.“

„V Anglii je tlak obrovský. Je to ta nejsilnější liga na světě, protože v ní je připraveno šest týmů bojovat o titul. Pouze jeden tým může vyhrát. A další tři jdou do Ligy mistrů.“

„Chceme se pokoušet bojovat o titul až do samotného konce, ale nebude to snadné. Pracujeme velmi dobře, abychom se o to snažili. Tlak je vždy stejný. Vyvíjím tlak sám na sebe. Pomáhá mi to, abych ze sebe dostal to nejlepší.“

V květnovém finále FA Cupu Chelsea odmítla získat titul, když podlehla Arsenalu. Nyní se stejným soupeřem utká na začátku sezóny v dnešním duelu Community Shield.

„Byla to škoda prohrát ten zápas. Prohráli jsme finále FA Cupu proti Arsenalu po velmi dobré sezóně. Teď je tady další utkání. Dobře víme, že Arsenal je skvělým týmem.“

„Čeká nás těžký duel. Chceme sezónu odstartovat výhrou. To samé ale platí i pro Arsenal. Chci vidět dobrý zápas, pro hráče i pro lidi.“

