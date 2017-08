Premier League - Bernardo Silva přemlouvá Mbappého, aby jej následoval do Manchesteru City

© independent.co.uk, mancity.com, fotbalportal.cz - Silva chce do City Mbappého

Dnes 08:09 - Na trase Monako - Manchester City by se mohl zrodit další velký přestup. V květnu se na tuto stezku vydal Bernardo Silva. Rád by, aby jej následoval jeho bývalý spoluhráč - Kylian Mbappé. Hvězdný teenager má hodnotu až 180 miliónů liber. Nahání jej Barcelona i Real Madrid. Ovšem i Manchester City díky svým bohatým vlastníkům oplývá takřka bezedným kapitálem.

Před pár dny s Kylian Mbappé fotil s Leroyem Saném. To je přililo další oheň do spekulací ohledně jeho možného přesunu na Etihad Stadium. Mbappé už má za sebou první ligový zápas této sezóny. Monako porazilo doma Toulouse 3:2. Mbappé pro zranění utkání nedohrál. Ovšem podle posledních zpráv to není nic vážného a měl by si odpočinout jen 2-3 dny.

Osmnáctiletého útočníka lákají mnohé velkokluby. Mezi nimi figuruje právě i Manchester City. Ten v květnu z Monaka ulovil Bernarda Silvu za 43 miliónů liber. Za Mbappého by musel vysázet podstatně víc, což by ovšem nebyl problém.

Bernardo Silva by se s Mbappém velmi rád znovu sešel v jednom týmu.

„Mbappé je skvělý hráč. Rád bych s ním tady hrál. Je to na rozhodnutí City, ale nikdy nevíte, co se stane.“

„Mbappé může být superhvězdou. Ve skutečnosti si myslím, že už trochu superstar je. Velmi brzy může být jedním z nejlepších na světě.“

„Je perfektní mít někoho, jako je on, když jste záložník, protože je velmi rychlý, je chytrý a skvělý zakončovatel. Je to šílené, když si pomyslím, že mu je teprve 18 let.“

Co se týče jeho případného přestupu do Manchesteru City, tak Vadim Vasilyev, viceprezident Monaka, dodal: „Mbappé učinil správné rozhodnutí. Nikdy nevyjádřil přání nás opustit.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz