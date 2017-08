Premier League - Že Costu vyhnal Antonio Conte prostřednictvím zprávy? Naprostý nesmysl, ohradilo se vedení Chelsea

© citilimonline.com, fotbalportal.cz - Conte Costu nevyhnal jednou zprávou

0 Líbilo se

Dnes 14:30 - Mezi těmito dvěma došlo k výměně názorů už na začátku letošního roku. Pak se situace zdánlivě uklidnila a Antonio Conte společně s Diegem Costou dovedli Chelsea k mistrovskému titulu. Jenomže krátce po jeho zisku Costa údajně dostal od svého kouče zprávu o tom, že s ním nadále nepočítá. Conte prohlásil, že Costa o všem věděl už od ledna. Costův právník dokonce pohrozil Chelsea žalobou.

Osmadvacetiletý Ricardo Cardoso, právník Diega Costy ´, ve čtvrtek španělské zpravodajské agentuře EFE oznámil, že jeho klient podal v Chelsea oficiální žádost o přestup a také londýnskému klubu pohrozil soudní žalobou.

Diego Costa se totiž dozvěděl o tom, že je v Chelsea nadbytečným hráčem. Sám hráč tvrdil, že mu to bylo Antoniem Contem oznámeno na konci sezóny ve formě textové zprávy. Před pár dny ovšem sám Antonio Conte uvedl, že Diego Costa i všechny zainteresované strany o celé situaci věděli už v lednu. Tím se nyní brání i vedení Chelsea.

„Měl bych říct pár slov jménem celého klubu. Většinou na takovéto připomínky nereagujeme, ale myslím si, že při této příležitosti bychom měli učinit prohlášení,“ řekl mluvčí Chelsea.

„Premisa, kterou navrhl Costův právník, je naprosto nesprávná. Jak řekl Antonio Conte, domnívám se, že to stojí za zopakování, rozhodnutí ohledně Diega Costy bylo učiněno už v lednu.“

„Hráč znal toto rozhodnutí, znal ho jasně i jeho agent. Ale právník zřejmě nebyl dobře informován.“

Antonio Conte k tomu pak dodal: „Pro mě je situace jednoduchá, opakuji to, co jsem již dříve říkal, že klub, hráč a agent dobře věděli, jak v létě bude na hráče pohlíženo. Moc dobře to věděli.“

„Jistě, nerozumím tomu, proč se nyní angažuje jeho právník. Nerozumím tomu, ale opakuji, že situace je velmi jasná a vždycky to bylo stejné.“

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz