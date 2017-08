Premier League - Chelsea nevzdává souboj s Liverpoolem o nespokojeného Van Dijka

© thescottishsun.co.uk - Virgil Van Dijk

Dnes 19:27 - Přestože v posledních dnech na sebe veškerou pozornost poutá Neymar přestupující do PSG, neznamená to, že by se ostatní přestupy zastavily. Kupříkladu taková londýnská Chelsea by ve svém týmu ráda přivítala obránce Southamptonu Virgila Van Dijka, o kterého se usilovně zajímal i Liverpool.

Na začátku léta se šestadvacetiletého obránce snažil získat Liverpool. Van Dijkův přesun na Anfield Road začínal být čím dál reálnější, posléze však vytanulo na povrch, že Liverpool jednal z hráčem za zády Southamptonu. Na základě toho Reds od dalších přestupových jednání upustili.

Zájem Liverpoolu však ve Van Dijkově hlavě zakořenil, a proto by nizozemský obránce rád Southampton opustil. Vedle Liverpoolu se po něm poohlíží i Chelsea, která toto léto přivedla stopera Antonio Rüdigera. Blues by přesto rádi svoji defenzivu ještě rozšířili.

Manažer Chelsea Antonio Conte již dříve přiznal, že mu Van Dijk imponuje. Z důvodu účasti v Lize mistrů by Chelsea ve zbytku letního přestupového období přivedla alespoň tři další posily. Ale i když je Virgil Van Dijk v klubu nespokojený, požaduje za něj Southampton neskromných 50 milionů liber.

K situaci svého hráče se vyjádřil i manažer Southamptonu Mauricio Pellegrino. „Rád bych Virgila přesvědčil, že je pro nás velmi důležitý a klub jej nechce prodávat,“ řekl Argentinec.

„Od každého hráče očekáváme ty nejlepší výkony, i od Virgila, ale ten už v našem týmu být nechce. To je také důvod, proč momentálně netrénuje s ostatními hráči, ale odděleně. Situace se pro náš klub nelepší, Virgil i nadále trvá na tom, že za Southampton hrát nemíní a chce přestoupit,“ doplnil.

Ondřej Pražák / mirror.co.uk