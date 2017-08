Premier League - Diego Costa podal v Chelsea oficiální žádost o přestup, potvrdil hráčův právník

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Costa už podal žádost o přestup

0 Líbilo se

Dnes 13:02 - Není to žádná překvapivá zpráva. Všichni očekávají odchod Diega Costy z Chelsea. Antonio Conte už si místo něj pořídil do útoku Álvara Moratu. Diego Costa s týmem ani netrénuje a teď učinil další krok ke svému konci v londýnském klubu. Dle slov Ricarda Cardosa, Costova právníka, španělský reprezentační útočník podal oficiální žádost o přestup.

Po skončení sezóny 2016/2017 se Diego Costa od Antonia Conteho dozvěděl, že nefiguruje v jeho plánech na příští sezónu. V Chelsea se s ním zkrátka nepočítá. Italský kouč později prohlásil, že tato situace byla Costovi i všem zainteresovaným objasněna už v lednu, kdy nastal rozkol mezi Costou a Contem.

Diego Costa si tak hledá nové angažmá. Chelsea místo něj přivedla na hrot útoku Álvara Moratu z Realu Madrid.

Ricardo Cardoso, právník Diega Costy, nyní potvrdil, že jeho klient podal v Chelsea oficiální žádost o přestup.

„Použijeme veškeré právní mechanismy, aby Chelsea převzala zodpovědnost za toto chování a umožnila Diegu Costovi odejít ze Stamford Bridge.“

Podle blízkých zdrojů SkySports je stále nejpravděpodobnější variantou Costův návrat do Atlética Madrid. Problémem je to, že španělský klub je v trestu a nemůže do konce letošního roku registrovat nové hráče. To by pro Costu znamenalo, že by si až do ledna nemohl zahrát za Atléti soutěžní utkání.

S tím souvisí i další spekulace o tom, že by se do ledna mohl Diego Costa připojit k AC Milán.

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz