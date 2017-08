Premier League - Manchester United zřejmě ostrouhá. Inter Milán s Perišičem jedná o prodloužení smlouvy

© dailystar.co.uk, fotbalportal.cz, skysports.com, fotbalportal.cz - Perišič zřejmě zůstane v Interu

Dnes 12:37 - Nechtějí jej pustit. Za žádnou cenu. Inter Milán chce Ivana Perišiče udržet ve svém kádru. Nyní se vedení italského klubu zabývá prodloužením kontraktu s chorvatským záložníkem a brzy by mělo dojít k dohodě. Perišič je přitom velkým přestupovým cílem Manchesteru United. Zdá se, že anglický velkoklub bude mít smůlu a tuto vysněnou posilu pro Josého Mourinha nezíská.

Osmadvacetiletého Ivana Perišiče Manchester United už nějakou dobu „pronásleduje“. José Mourinho by tohoto Chorvata moc rád měl ve svém kádru. Jenomže to nyní vypadá, že Perišič na Old Trafford nedorazí.

Inter Milán chce totiž svou hvězdu udržet a nemíní jej prodat. Piero Ausilio, sportovní ředitel klubu, uvedl:

„Je to velký hráč. Nyní se zabýváme prodloužením jeho kontraktu. Je to pro nás důležité. Chceme udržet určitou úroveň, a proto Perišiče potřebujeme.“

Ausilio se pak vyjádřil i ke Candrevovi.

„Získali jsme ho loni. Je to reprezentant. Nikdy nebyl hráčem, kterého bychom chtěli prodat. Je to stejné jako u Perišiče.“

