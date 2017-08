Premier League - Preview sezóny 2017/2018: Je Chelsea opět kandidátem na titul?

tak oni pod Mourinhem hrajou hodně hezkej fotbal..oproti tomu co hráli pod LvG je to nádhera - betonovali pár zápasů v EL, kde sice mě to sralo, ale asi chápu, že v tý vyřazovací fázi jde hlavně o výsledek

ale v tom druhým ti dám plně za pravdu, to by se mi taky hodně líbilo, hlavně protože mi příjde, že má stejnou práci s hráči - vytahuje mladý talenty, nedělá předražený nákupy a hraje krásnej ofenzivní fotbal - druhá věc je to, jestli by ho ty peníze v MU taky nezkurvili...