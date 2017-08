Premier League - Preview sezóny 2017/2018: Je Manchester United kandidátem na titul?

© zimbio.com, goal.com, fotbalportal.cz - Jak dopadne Manchester United?

Dnes 10:45 - Díky triumfu v Evropské lize si Manchester United zajistil vstupenku do Ligy mistrů. Ovšem v uplynulém ročníku Premier League skončil až na šestém místě. Premiérová sezóna Josého Mourinha na lavičce Red Devils, tak byla poněkud rozporuplná. Toto umístění bude chtít v nadcházející sezóně jistě vylepšit. Fanoušci Rudých ďáblů očekávají boj o titul.

Poslední ligové umístění: 6. místo (o 1 příčku horší než v sezóně 2015/2016)

Počet bodů: 69 (+3)

Evropská liga: Vítěz

FA Cup: Semifinále

EFL Cup: Vítěz

Nejlepší střelec v lize: Zlatan Ibrahimovič (17 gólů)

Klíčové statistiky: United zaznamenali od října do května 25 ligových zápasů v řadě bez prohry. Nadále je to nejlepší ligová série v jednom ročníku. Ovšem během ní si připsali hned 12 remíz. Deset nerozhodných výsledků se urodilo na Old Trafford, kde například proti Burnley v říjnu vyslali hráči Manchesteru United rekordních 38 střel, ale ani jedna se neujala a zápas skončil bez gólu. To byl typický obraz hry v loňské sezóně.

Hlavní příchody: Victor Lindelöf (Benfica, 30,7 miliónu liber), Romelu Lukaku (Everton, 90 miliónů liber), Nemanja Matič (Chelsea, 40 miliónů liber).

Hlavní odchody: Zlatan Ibrahimovič (konec smlouvy), Wayne Rooney (Everton), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Sam Johnstone (Aston Villa, hostování).

Dotáhne José Mourinho Manchester United k zisku titulu?

Le Tissier: „No, myslím si, že to bude náročné. Nemyslím si, že získají titul, ale domnívám se, že přes léto udělali dobré přestupy a že skončí mezi prvními čtyřmi.“

Který z hráčů vás nejvíce nadchnul?

Le Tissier: „Po podepsání Nemanji Matiče jsem nadšený tím, co to udělá s Paulem Pogbou. Bude mít větší svobodu a bude hrát více vepředu. Rád bych ho viděl, jak všem ukáže, jaký je to hráč a proč stál 89 miliónů liber.“

Jakým problémům v této sezóně bude manažer José Mourinho čelit?

Le Tissier: „Myslím si, že hlavním problémem bude vypořádat se s rozvrhem zápasů. Vím, že hráli Evropskou ligu, ale Ligy mistrů je jiný level. Pokud budou mít znovu tolik zraněných, zvláště obránci jsou na to náchylní, pak to pro ně bude výzva být úspěšný na obou hlavních frontách.“

Jaké jsou jejich silné stránky?

Le Tissier: „Všichni útoční talenti, které mají. Anthony Martial, Marcus Rashford, Romelu Lukaku, Juan Mata, Paul Pogba a Henrik Mchitarjan. Ztratili Zlatana Ibrahimoviče, ale ve všech těchto ostatních hráčích mají velký poklad. Jsou budoucností Manchesteru. Měli by tým pozvednout.“

Jaké jsou jejich slabiny?

Le Tissier: „Nevidím jich příliš mnoho, abych byl upřímný. Ale musí na Old Trafford znovu přinést to ovzduší neporazitelnosti, což se nestane přes noc.“

Na jakém místě zakončí sezónu a proč?

Le Tissier: „Myslím si, že budou mít velmi silnou sezónu, možná nebudou tak dobří jako Citizens. Vidím to na druhé-třetí místo.“

