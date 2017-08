Premier League - Jürgen Klopp: Doufám, že Neymarův přestup je jen výjimka

© fourfourtwo.com, skysports.com, fotbalportal.cz - Kloppovi se přestup Neymara nezamlouvá

Dnes 11:24 - Neymar včera souhlasil s pětiletým kontraktem s PSG. Jedná se o suverénně nejdražší transfer v historii fotbalu. Zcela se vymyká všem dosavadním přestupům. Nyní divu, že právě tato událost teď nejvíce hýbe fotbalovým světem. Vyjádřil se k ní i Jürgen Klopp, hlavní lodivod Liverpoolu. Německý kouč věří, že jde jen o výjimku a není to zahájení nového trendu.

Neymarův přestup by měl vyjít až na 450 miliónů liber, včetně platu, bonusů a výstupní klauzule. Ta činí 198 miliónů liber. Neymarův základní plat činí 26,8 miliónu liber ročně, tedy zhruba 515 000 liber týdně. To jsou čísla, ze kterých se mnohým zatočí hlava. A jsou také jedním z hlavních důvodů, proč si Neymar vybral přestup z Barcelony právě do Paris Saint-Germain.

Ovšem co na toto všechno řeknou finanční pravidla Fair Play, která byla ve fotbale nastavena? PSG už bylo jednou za jejich nedodržování potrestáno pokutou. Svůj názor uvedl i Jürgen Klopp, trenér Liverpoolu.

„Existují kluby, které takové poplatky mohou zaplatit - Manchester City nebo Paris Saint-Germain.“

„Všichni to víme. Myslel jsem si, že finanční pravidla Fair Play byla vytvořena tak, aby se takové situace nemohly stát.“

„Je to spíše návrh než skutečná pravidla. Nechápu to. Nevím, jak se to funguje. Doufám, že to není další krok. Myslím si a věřím, že se jedná pouze o výjimku. Ale nikdo z nás to neví.“

