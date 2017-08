Premier League - Morata zavrhl přestup do Tottenhamu kvůli Harrymu Kaneovi

To by nebyla sranda......to bych si nepřál,protože s Costou je Chelsea daleko nebezpečnější než-li bez něj........Morata to nebude mít ze začátku moc lehké,bude na něj velký tlak a fans Blues budou chtít vidět goly....no vyjádření Conteho na adresu Moraty ohledně jeho špatné fizičky mu po psychické stránce taky moc nepřidá - bude to mít asi těžké chlapec!