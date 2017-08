Premier League - Preview sezóny 2017/2018: Je Arsenal kandidátem na titul?

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Jak dopadne Arsenal?

Dnes 09:20 - V této sezóně nebude hrát Arsenal po dlouhých letech Ligu mistrů. V minulém ročníku Premier League totiž Gunners skončili až na pátém místě a bude se jich týkat „pouze“ Evropská liga. I proto se mohou Kanonýři soustředit především na ligu, kde čekají třináct let na titul. Bude Arsenal patřit mezi favority na zisk mistrovského poháru?

Poslední ligové umístění: 5. místo (o 3 příčky horší než v sezóně 2015/2016)

Počet bodů: 75

Liga mistrů: Osmifinále

FA Cup: Vítěz

EFL Cup: 5. kolo

Nejlepší střelec v lize: Alexis Sánchez (24 gólů)

Klíčové statistiky: Arsenal skončil poprvé pod Arsénem Wengerem mimo TOP4. Navzdory zlepšení o 4 body, přišlo zhoršení konečné pozice o tři místa. Ačkoliv stanovili nový rekord pro klub na pátém místě.

Hlavní příchody: Alexandre Lacazette (Lyon, 52,7 miliónu liber), Sead Kolašinac (Schalke, zdarma)

Hlavní odchody: Wojciech Szczesny (Juventus, 13,5 miliónu liber), Yaya Sanogo (Toulouse, zdarma), Chris Willock (Benfica, zdarma)

Může Arsenal konečně vystoupat na vrchol a získat mistrovský titul?

Charlie Nicholas: „Právě teď je to naprosto jednoduchá otázka. Zapomeňte na Evropskou ligu, je to všechno o Premier League. Zaměřte se na všechny kluby, které hodně utrácejí v čele s Manchesterem City. Obávám se, zda nějaká cesta existuje, protože v klubu je zmatek. Arséne Wenger použil špatnou terminologii, když naznačil, že ohledně prodloužení kontraktů čekají na ideální dobu.“

„Wenger je chycen v obtížném místě, protože je to velmi loajální chlap. I tak musím být obezřetný a na analýzy bude čas na konci. Stojím si ovšem za tím, co jsem prohlásil už v minulé sezóně. Arsenal nemá nejlepší jedenáctku, možná ani nejlepší patnáctku, ale tým mají jeden z nejlepších.“

„Je tady ovšem mnoho „mrtvého dřeva“ okolo klubu. To je přesně to, co Antonio Conte v Chelsea odstranil. Ovšem čísla Arsenalu ohledně hráčů, kteří nic nedělají, jsou děsivá.“

Který z hráčů vás nejvíce nadchnul?

Charlie Nicholas: „Alexandre Lacazette, jednoznačně. Arsenal vždy dával a dává góly, protože jsou týmem, který se zaměřuje na útok. V minulé sezóně nebyli tak klinicky přesní v zakončení. Mohli porazit Manchester City na Etihad Stadium, ale neproměnili šance.“

„Mesut Özil a Aaron Ramsey by měli Lacazettovi připravovat šance. Trochu mi připomíná svým tempem a silou Nicholase Anelku. Také je gólovým zabijákem.“

Jakým problémům v této sezóně bude manažer Arséne Wenger čelit?

Charlie Nicholas: „Pořád očekávám, že Alexis Sánchez v létě odejde. Samozřejmě bych byl mnohem radši, kdyby v klubu zůstal ještě dlouhou dobu, ale zajímal bych se o to. Vím, že se to může stát kdykoliv. Kluby by ovšem neměly držet hráče, kteří chtějí odejít.“

„V poslední době byl prodán Robin van Persie do Manchesteru United a pak jim pomohl vyhrát ligu, ale klub je nyní v lepší pozici. Pokud můžete prodat svého nejlepšího hráče historie - Thierryho Henryho, a poté druhé největšího hráče - Patricka Vieiru, pak bych raději prodal hráče, který hraje hloupou hru ohledně své budoucnosti.“

„Sánchez žádá Arsenal o podobný plat, jaký má Cristiano Ronaldo, ale on není na stejné úrovni. Není to o tom, co ztratíte, ale o tom, jak to nahradíte. Mohli prodat hráče za 100 miliónů liber, koupit Lemara a konečně mít v týmu stopera špičkové úrovně a být v silnější pozici.“

Jaké jsou jejich silné stránky?

Charlie Nicholas: „Arsenal dnes může porazit jakýkoliv tým na planetě. Jsou silní v hloubi pole, a když jim jde vše plynule a mají sebedůvěru, jsou nezastavitelní.“

„Další silnou stránkou pro ně může být to, že nehrají Ligu mistrů. Mnoho hráčů bude hrát zápasy, které by jinak nehráli.“

Jaké jsou jejich slabiny?

Charlie Nicholas: „Jejich silou bývala jednota, ale nyní hodně zkouší své fanoušky. Když nezačnou dobře, tlak opět zesílí. Musí opět vytvořit jednotu. To bude těžké.“

Na jakém místě zakončí sezónu a proč?

Charlie Nicholas: „Když se na to podívám teď, tak v nejlepším případě skončí v TOP4. Teď je tady příliš mnoho otázek. Wenger na ně musí odpovědět, než se uzavře přestupové okno.“

Michal Čermák