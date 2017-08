Premier League - Manažeři v Premier League se musí naučit hrát proti rozestavení 3 – 4 – 3

© skysports.com, fotbalportal.cz - Jak vyzrát na rozestavení 3 – 4 – 3?

0 Líbilo se

Dnes 16:15 - Během minulé sezóny mistrovská Chelsea nastavila v Premier League jasný trend, a sice hru v rozestavení 3 - 4 - 3. Antonio Conte s ní slavil úspěch a dá se očekávat, že tato taktika bude v nové sezóně na Ostrovech ještě populárnější. Gary Neville, expert SkySports, jej popisuje jako ten vůbec nejtěžší systém pro soupeře. Takže, jak jej překonat? Jak účinně proti němu bojovat?

Antonio Conte přešel na toto rozestavení během zápasu s Arsenalem, který Chelsea prohrála 3:0. To se psalo září 2016. Je to považováno za ten největší obrat minulé sezóny, který Blues odrazil k mistrovskému titulu. Po neúspěchu na začátku se všechno rázem změnilo a Chelsea pádila za triumfem.

Victor Moses a Marcos Alonso se stali nebezpečnými křídelními obránci. V obranné řadě ve složení Luiz - Cahill - Azpilicueta panovala velká stabilita. Uprostřed pole pak vládlo duo Matič - Kanté. To také umožnilo volný pohyb po hřišti pro Edena Hazarda. Chelsea panovala. Vždyť od října vyhrála 27 z 32 ligových zápasů a pouze třikrát prohrála.

Vítězný vzorec inspiroval její soupeře. V době, kdy v květnu pozvedla Chelsea trofej pro mistra, 18 z 20 týmů Premier League vyzkoušelo alespoň jednou rozestavení 3 - 4 - 3. Podle statistického serveru Opta tomu tak bylo celkem ve 135 případech. Přitom v předchozí sezóně k tomu došlo jen 22x.

Jedná se o významný taktický pokus, který, zdá se, bude v nadcházející sezóně pokračovat. Během léta už například Pep Guardiola z Manchesteru City utratil 126 miliónů liber jen za krajní obránce, kteří by měli zastávat právě podobné role jako Alonso a Moses v Chelsea. Arséne Wenger také potvrdil, že jeho Arsenal bude pokračovat v praktikování tříčlenné obrany. V tomto rozestavení dohrával sezónu a velmi se mu dařilo.

Takže, jak přesně se této formaci úspěšně bránit?

Ve většině případů v minulé sezóně se ukázalo, že nejlepším způsobem je nasadit proti protivníkovi stejné rozestavení. To přesně pomohlo například Tottenhamu, když zvolil stejné rozestavení v lednovém utkání proti Chelsea, Spurs zvítězili 2:0 a byli lepším týmem. Kohoutům se podařilo eliminovat všechny zbraně Chelsea. Svěřenci Mauricia Pochettina zneškodnili nebezpečí ze strany, hráli vysoký presink a sami porazili Blues jejich vlastními zbraněmi.

„Když přemýšlíte nad důvody, proč je Spurs porazili, každý manažer si musí myslet: „Kde jim můžeme ublížit? Kde je ten prostor? Proti tomuto systému Chelsea se vždy jedná o prostor okolo krajních obránců. Je to buď před nimi, nebo za nimi,“ říká Jamie Carragher.

„Když jsou tito obránci vysunutí, soupeři se snaží hrát dlouhý míč po lajně a získat odražený balón. Když Chelsea brání a má vzadu 5 hráčů, problémem je prostor, který pokrývají dva defenzivní záložníci. Je to velký problém pro Chelsea. To je ten prostor. To přesně potřebujete, abyste nachytali Chelsea. Jsou to oblasti, kde můžete Chelsea ublížit. Není to snadné, ale je to něco pro nás, kteří to můžeme vidět,“ dodává Carragher.

Tottenham ten nebezpečný prostor našel. Konkrétně to byl Christian Eriksen, který přihrál Dele Allimu na obě branky.

Manažeři Premier League by se také mohli podívat na způsob, jakým Tottenham hrál, když nedržel míč. Formace 3 - 4 - 3 spočívá v přesné distribuci přihrávek při zakládání útoku z hloubi pole. Jenomže Spurs byli schopni narušit rytmus Chelsea. A čím? Vysokým, agresivním a okamžitým presinkem praktikovaném po celém hřišti.

Pochettino Conteho přelstil (zdroj: skysports.com)

Chelsea tak byla přinucena k dlouhým nakopávaným míčům. David Luiz zaznamenal nejnižší úspěšnost přihrávek v sezóně (68,8 %). N´Golo Kanté ztratil celkem 16 míčů. To se mu stalo v předchozích dvou zápasech dohromady. Pod konstantním tlakem a bez kontrolovaného držení míče se Conteho mužstvo ocitlo v úzkých.

Shoda v rozestavení se ukázala jako úspěšný tah i pro Manchester United. V dubnu na Old Trafford porazil Chelsea také 2:0 právě, když José Mourinho také nasadil sestavu v rozestavení 3 - 4 - 3. Tentokrát spíše než o vysoký presink šlo o dobrou práci Andera Herrery, který hrál prakticky „osobku“ na Edena Hazarda. Úplně jej eliminoval. Poprvé za posledních 10 let Chelsea ani jednou nevystřelila mezi tři tyče.

Na pozápasové tiskové konferenci pak José Mourinho zdůraznil, že stejným způsobem se jeho tým prezentoval i ve vzájemném zápase v FA Cupu o měsíc dříve. „Jeli jsme na Stamford Bridge se stejnou taktikou. A hru jsme naprosto kontrolovali, když jsme měli na hřišti 11 hráčů. Výkon byl dnes velmi podobný. Rozdíl byl jen v tom, že jsme měli po celých 90 minut na hřišti 11 hráčů,“ vysvětlil Special One.

Pokud se Manchester City a Arsenal rozhodnou popasovat se se soupeřem ve stejném rozestavení, nebylo by překvapením, pokud by José Mourinho použil stejný přístup ke Kevinu De Bruynemu a Alexisi Sánchezovi.

Herrera Hazarda "vymazal" (zdroj: skysports.com)

Mourinhovo nasazování osobní obrany je dalším způsobem, jak se efektivně vypořádat se systémem 3 - 4 - 3. Ale přizpůsobení se formaci vyžaduje správnou přípravu. Arsenal to dokázal ve finále FA Cupu. Ale Leicester a Everton to nezvládly.

Některé týmy nalezly další způsoby, jak systém 3 - 4 - 3 prorazit. Například Crystal Palace zdolal Chelsea v dubnu 2:1. To ukazuje, že není nutné přímo zrcadlit sestavu soupeře, abyste ho porazili. Sam Allardyce nasadil své obvyklé rozestavení 4 - 2 - 3 - 1, ale místo toho, aby jeho svěřenci nervózně čekali v obranné ulitě, co se stane, byli aktivní a při každé příležitosti zaútočili.

Jejich druhý gól v podstatě vyplynul z vhazování Chelsea na obranné polovině Crystal Palace. To byl jasný příklad toho, jak lze křídelní prostor využít pro rychlý protiútok. „Herní plán fungoval perfektně“ chválil po zápase své hráče spokojený Sam Alllardyce.

Takže zatímco v sezóně 2016/2017 byl Conteho „přepínač“ na rozestavení 3 - 4 - 3 taktickým počinem roku, v nové sezóně je výzvou na tento systém vyzrát. Za necelé dva týdny se Premier League vrátí na scénu a my uvidíme, jaké způsoby manažeři klubů v nejvyšší soutěži našli.

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Více informací o Tottenham Hotspur naleznete zde.

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz