Premier League - A znovu… Daniel Sturridge se proti Bayernu zranil při skórování. Je to jen únava, uklidňuje fanoušky

Dnes 11:03 - Den poté, co Adam Lallana prohlásil, že zdravý Daniel Sturridge je jako dvě nové posily, se anglický útočník zranil při přípravném utkání proti Bayernu Mnichov. Sturridge přidal třetí gól Liverpoolu, jenomže právě při této akci si poranil stehno a byl vystřídán. Jürgen Klopp po zápase bědoval, ale věří, že to nebude nic vážného. Sám Sturridge pak vzkázal, že se cítí skvěle a že by to měla být pouze únava.

Na Audi Cupu narazil Liverpool na domácí Bayern Mnichov. Díky Manému a Salahovi vedli Reds o poločase už 2:0. V 67. minutě přišel na hřiště Daniel Sturridge, ale až do závěrečného hvizdu na trávníku nevydržel.

Sice se mu podařilo navýšit náskok v 83. minutě, ale právě při tomto úkonu si poranil stehno a o tři minuty později jej musel kouč Klopp stáhnout ze hřiště. Liverpool vyhrál 3:0 a zahraje si finále proti Atléticu Madrid, které zdolalo Neapol.

Na otázku, jak vážné je Sturridgovo zranění, Jürgen Klopp odpověděl:

„Nemůžu říct, jak vážné to je. Poranil si stehno. Připravuje se na zápas velmi dobře. Doufám, ež bude brzy moci zase hrát.“

„Ten gól byl skvělý. Těsně předtím měl další šanci. Mohli jste vidět, jak je rychlý. Je to škoda. Doufám, že to není nic vážného.“

Sám Daniel Sturridge pak přes oficiální stránky Liverpoolu všem fanouškům vzkázal:

„Abych byl upřímný, myslím si, že je to jen únava. Budu v pořádku. Cítím se skvěle. Tvrdě pracuji. Přes léto jsem hodně trénoval.“

„Těším se na sezónu a doufám, že se nám podaří nějaký úspěch.“

Michal Čermák