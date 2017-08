Premier League - Liverpool by rád získal Renato Sanchese z Bayernu Mnichov

© goal.com - Renato Sanches

0 Líbilo se

Dnes 13:10 - Nejistota kolem (ne)odchodu Neymara do PSG nepoznamenává pouze Barcelonu, ale částečně i Liverpool, který by se v případě Neymarova přestupu mohl reálně obávat o Coutinha, kterého si Barcelona vyhlédla jako náhradu. I proto se Liverpool údajně poohlíží po alternativě za svoji brazilskou hvězdu. Coutinha by mohl nahradit Renato Sanches.

Se zvyšujícími se šancemi na Neymarův odchod do PSG i Barcelona zvyšuje tlak na Liverpool a jeho hráče Philippa Coutinha. Za pětadvacetiletého brazilského záložníka měla Barcelona v posledních hodinách nabídnout už 100 milionů eur, i tuto částku ale Reds odmítli.

Kdyby se dvousetmilionový přestup Neymara do Paříže přeci jen uskutečnil, a je to čím dál reálnější, Barcelona by získala obrovský kapitál, který by mohl obměkčit jak Liverpool, tak samotného Coutinha. Proto se Liverpool poohlíží po případných náhradách. V průběhu posledních týdnů Liverpool intenzivně jednal o přestupu Nabyho Keity z RB Lipsko, německý klub byl ale neústupný a za svého středního záložníka požadoval téměř 80 milionů liber.

Německý deník Bild přišel se zprávou, že další přestupový cíl si Jürgen Klopp vyhlédl v Bayernu Mnichov. Pokud by Coutinho opustil Anfield Road, Reds by se snažili přivést Renato Sanchese, devatenáctiletého portugalského záložníka.

Sanches přišel do Bayernu před rokem, kdy se předvedl na fotbalovém Mistrovství Evropy konaném ve Francii, a proto za něj bavorský klub neváhal zaplatit 30 milionů liber. Renato Sanches ale nedostal moc příležitostí, jak v dresu Bayernu svůj talent rozvinout. V uplynulé sezoně Bundesligy odehrál pouze 615 minut, s čímž nemůže být spokojen.

Zatímco Jürgen Klopp by portugalského talentovaného fotbalistu získal nejraději na trvalý přestup, Bayern momentálně uvažuje pouze o možnosti hostování. Renato Sanchese si Liverpool bude moci detailně prohlédnout dnes večer, kdy Liverpool v rámci Audi Cupu čelí právě Bayernu.

„Do Mnichova se vždy rád vracím. Myslím, že když jsme tu byli naposledy, vyhráli jsme v napínavém penaltovém rozstřelu. Tým, který má Carlo k dispozici je velmi dobrý, každá pozice je obsazena kvalitními hráči. Moje náklonnost k Dortmundu je samozřejmě silná, ale musím uznat, že Carlo je skvělý člověk a manažer,“ řekl Jürgen Klopp na rychlý návrat do Německa.

„Bude pro nás důležité ověřit si, jak si povedeme proti týmu, jako je Bayern. Je to jeden z nejlepších týmů, a proto se těším, jak si proti nim povedeme,“ uzavřel Klopp.

Ondřej Pražák / express.co.uk