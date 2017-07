Premier League - Nemanja Matič bude opět působit pod Mourinhem. S Manchesterem United podepsal tříletou smlouvu

© skysports.com, fotbalportal.cz - Matič už je hráčem Manchesteru United

31.07. - Opět se jejich cesty střetnou. To, co bylo už nějaký čas avizováno, je nyní oficiálně zpečetěno. Nemanja Matič bude opět nastupovat pod José Mourinhem. Osmadvacetiletý srbský záložník podepsal s Red Devils tříletý kontrakt. Chelsea by měla za Matiče dostat 40 miliónů liber. Nemanja Matič už se do svého nového působiště těší.

S Chelsea ani nezačal letní předsezónní přípravu. Bylo jasné, že je na odchodu. Navíc si místo něj Antonio Conte už přivedl Bakayoka z Monaka. Nemanja Matič mohl odejít například od Juventusu, který o něj stál. On si ovšem vybral jinou adresu.

Dnes podepsal smlouvu na tři roky s Manchesterem United, kde se znovu sejde s José Mourinhem. Portugalský kouč si jej v roce 2014 přivedl už do Chelsea. Nyní ho z londýnského klubu přetáhl na Old Trafford.

Po Lindelöfovi a Lukakuovi je Matič třetí letní posilou Rudých ďáblů. Manchester United za něj zaplatí 40 miliónů liber. Srbský defenzivní záložník se na obnovení spolupráce s Mourinhem těší.

„Další spolupráce s José Mourinhem byla příležitost, kterou jsem nemohl odmítnout. Nemohu se dočkat, až se setkám se svými novými spoluhráči a až se zapojím do tréninku.“

„Je to pro klub velmi vzrušující doba. Těším se, že se budu podílet na historii tohoto velkého klubu. Svůj čas v Chelsea jsem si užil a musím poděkovat klubu i fanouškům za podporu.“

A co na nově příchozího řekl José Mourinho?

„Nemanja je hráčem Manchesteru United. Je hráčem Josého Mourinha. Reprezentuje všechno, co po fotbalistovi chci: loajalitu, konzistentnost výkonů, ambice a týmovost.“

„Chtěl bych mu poděkovat za touhu, se kterou se k nám chtěl připojit, protože bez toho by bylo nemožné, abychom ho získali. Jsem si jistý, že naši hráči i fanoušci ho budou milovat.“

