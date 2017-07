Premier League - Končící smlouvy některých hráčů jsou pro Arsenal ideální situací, řekl Wenger

© skysports.com - Arséne Wenger

Dnes 14:11 - Arséne Wenger od chvíle, kdy šance na prodloužení smlouvy Alexise Sáncheze začaly klesat, nepanikaří. Od začátku tvrdil, že Sáncheze neprodá a hráč zůstane v týmu. Je dokonce ochotný přistoupit na to, že Chilan za rok opustí Arsenal zadarmo, variantu, která bude podle něj kvůli současným cenám stále častější.

Osmadvacetiletý Alexis Sánchez není jediným hráčem Arsenalu, kterému za rok končí smlouva. Dalšími hráči bez prodlouženého kontraktu jsou Mesut Özil, Alex Oxlade-Chamberlain, Kieran Gibbs, Jack Wilshere či Santi Cazorla. Přesto Wenger nepanikaří, na současné situaci dokonce vidí pozitiva, jelikož věří, že hráči budou v posledním roce svého kontraktu ukázat to nejlepší.

„Myslím, že je to ideální situace. Když jste fotbalistou, snažíte se ze sebe vydávat to nejlepší do posledního dne svého kontraktu. Výkonost hráčů se nezvyšuje s délkou kontraktu. Kdyby to tak bylo, podepsali bychom všechny naše hráče na dvacet let a byli bychom šťastní,“ řekl Wenger o končících smlouvách některých svých fotbalistů.

Alexis Sánchez byl spojován s odchodem do konkurenčního Manchesteru City, ale především do francouzského PSG. Pařížský podle všeho zvažoval nabídku přesahující 40 milionů liber, samotného hráče pak chtěl nalákat na 250 tisíc liber týdně. Wenger však rezolutně odmítl jakékoliv spekulace o Alexisově odchodu. Sánchez by měl v Arsenalu zůstat, i kdyby to na konci příští sezony znamenalo odchod zadarmo.

„V budoucnosti bude podle mě stále více hráčů opouštět kluby až po vypršení kontraktů. Proč? Jednoduše proto, že částky vynaložené za jednotlivé hráče jsou čím dál vyšší. Kluby nebudou chtít utrácet velké sumy peněz za ‚normální‘ hráče, a proto si raději počkají, až jim vyprší smlouva. Do deseti let to podle mě bude naprosto běžný postup,“ prorokoval francouzský manažer.

Ondřej Pražák / skysports.com