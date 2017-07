© skysports.com - Neymar

Dnes 12:33 - Astronomický přestup Neymara z Barcelony do PSG už není bláznivou spekulací, ale začíná nabírat reálně kontury. Pokud by Brazilec opravdu odešel do Paříže, vyinkasovala by Barcelona obří sumu peněz. Takřka dvě stě milionů liber. Tím by mohla odstartovat další velká vlna letních přestupů.

Pokud by Barcelona přišla o pětadvacetiletého Neymara, pravděpodobnou náhradou by se stal Philippe Coutinho z Liverpoolu. Za získané peníze by Liverpool přivedl svoji vysněnou posilu a řetězec by pokračoval dál a dál. Jak by takový domino efekt mohl vypadat?

Neymar do PSG

Prvním a nezbytným článkem pomyslného přestupového řetězu je Brazilec Neymar. Pětadvacetiletý fotbalista v uplynulé sezoně vstřelil 20 gólů a na dalších 27 přihrál. Od příští sezony by mohl střílet góly za PSG, které by neváhalo aktivovat jeho přestupní klauzuli ve výši 196 milionů liber.

Philippe Coutinho do Barcelony

Náhradou za Neymara by mohl být jiný Brazilec, a to Philippe Coutinho z Liverpoolu. Pětadvacetiletý hráč se v minulé sezoně trefil 14krát a 9krát asistoval. I díky astronomické sumě, kterou by Barcelona vyinkasovala za Neymara, by Liverpool za svého klíčového hráče požadoval 89 milionů liber.

Virgil Van Dijk do Liverpoolu

Liverpool má na svém nákupním seznamu ještě dvě jména - záložníka Nabyho Keitu z Lipska a obránce Virgila Van Dijka ze Southamptonu. Německý klub si guinejského útočníka cení více než na 70 milionů liber, a i proto Liverpool přestupová jednání pravděpodobně přerušil. Ani nizozemský obránce však nebude lacinou akvizicí. Southampton za trucovitého hráče, který věří, že jej Liverpool koupí, žádá až 50 milionů liber.

Kevin Wimmer do Southamptonu

Náhradou za Virgila Van Dijka by se v Southamptonu mohl stát Kevin Wimmer, obránce Tottenhamu. Čtyřiadvacetiletý Rakušan není příliš spokojen s herním vytížením v Tottenhamu, a proto by mohl za 20 milionů liber odejít právě do Southamptonu.

Ross Barkley do Tottenhamu

Díky odchodu Kevina Wimmera by Tottenhamu přibyly další peníze, kterých po prodeji Kylea Walkera již nyní není málo. Spurs by se tak mohli plně zaměřit na získání Rosse Barkleyho, třiadvacetiletého záložníka, kterému v Evertonu za rok končí smlouva. Přesto Toffees za svého odchovance požadují 50 milionů liber.

Gylfi Sigurdsson do Evertonu

Mezeru po Barkleym by v Evertonu mohl zacelit Gylfi Sigurdsson. Ani Swansea však nechce o svého klíčového hráče přijít tak lacino a za přijatelnou sumu požaduje alespoň 50 milionů liber. Sedmadvacetiletý Islanďan byl v uplynulé sezoně důležitou postavou Swansea. Jeho 10 branek a 13 asistencí nakonec klubu pomohlo, aby se v Premier League zachránil.

Wilfried Bony do Swansea

Po případném odchodu Gylfiho Sigurdssona by Swansea sháněla nového tahouna týmu. Tím by se mohl stát útočník Bony, který už ve velšském klubu působil. Nyní kmenový útočník Manchesteru City hájil barvy Swansea v sezonách 2013/14 a 2014/15. V dresu Labutí odehrál sedmdesát zápasů, ve kterých nastřílel 35 branek a na dalších 9 přihrál.

Fernando Llorente do Chelsea

Kdyby Swansea příchodem Bonyho Wilfrieda posílila svůj útok, otevřela by se možnost přestupu pro Fernanda Llorenteho. O španělského útočníka Swansea se již v lednu zajímala Chelsea, ale přestup se tehdy neuskutečnil. Dvaatřicetiletý útočník v uplynulé sezoně nastřílel v dresu Swansea 15 ligových branek.

Odchod Diega Costy z Chelsea

Diego Costa slyšel od manažera Antonia Conteho, že s ním pro příští sezonu nepočítá a španělský útočník si tak hledá nové angažmá. Přestup do Číny sám osmadvacetiletý útočník vyloučil. Rád by se vrátil zpět do Atlética Madrid, za něj by však mohl hrát nejdříve v lednu. Dalším zájemcem je i AC Milán.

Alex Sandro do Chelsea

Odchod Diega Costy by mohl Chelsea přinést peníze, díky kterým by londýnský klub mohl přivést Alexe Sandra, levého obránce Juventusu Turín. Takový přestup by mohl Blues vyjít na více než 60 milionů liber.

Ondřej Pražák / skysports.com