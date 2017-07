Premier League - Manchester United je velmi blízko získání Nemanji Matiče

© youtube.com, fotbalportal.cz - Matič jde do United

Dnes 18:22 - Podle zdrojů SkySports Manchester United brzy přivítá svou další novou posilu. Je to očekávané angažování Nemanji Matiče. O osmadvacetiletého srbského defenzivního záložníka mají Red Devils zájem už delší dobu. José Mourinho jej ze společného působení v Chelsea dobře zná. Matič se ani nezapojil do předsezónní přípravy londýnského klubu. Rudí ďáblové by za něj měli zaplatit 40 miliónů liber.

Vedení United doufá, že se celý transfer dotáhne co nejdříve. V nadcházejících dnech by mělo být vše jasné a Nemanja Matič by měl zakotvit na Old Trafford. Podle zdrojů SkySports už Manchester United souhlasil s přestupovou částkou ve výši 40 miliónů liber.

V minulé sezóně odehrál Matič celkem 40 soutěžních utkání a na jejím konci se radoval ze zisku mistrovského titulu. Byl stabilní součástí základní jedenáctky Chelsea. Vytvořil vynikající dvojici ve středu pole s Kantém.

Nebylo divu, že Manchester United zbystřil pozornost. Chelsea už s odchodem Matiče počítá. Přivedla si místo něj Bakayoka.

O Matiče stály i další kluby. Zejména Juventus. A vedení Chelsea by daleko raději poslalo Matiče do Juventusu, než aby posilovalo svou konkurenci v Anglii. Jenomže Matič údajně vyjádřil touhu připojit se k Manchesteru United.

Nemanja Matič už s Chelsea ani neodcestoval na předsezónní turné do Číny. Po Lindelöfovi a Lukakuovi by se měl stát třetí letní posilou Manchesteru United.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz