Premier League - Antonio Conte varuje Álvara Moratu: Chceš hrát? Pak musíš zlepšit svoji fyzičku

Dnes 09:04 - Nová posila Chelsea za 60 milionů liber Álvaro Morata za sebou nemá dvakrát přesvědčivý start do předsezónní přípravy a manažer Antonio Conte přiznává, že španělský útočník bude muset zlepšit svoji fyzickou kondici, pokud se chce v nové sezóně Premier League vejít do základní sestavy Blues.

Španělský reprezentant nedávno přestoupil do Chelsea z Realu Madrid za rekordních 60 milionů liber, ale v prvních dvou startech za Blues rozhodně nepřesvědčil.



Při porážce 3:2 s Bayernem Mnichov si sice Morata připsal jednu asistenci, ale stejně jako při další prohře s Interem Milán byl na hřišti téměř neviditelný.



Fanoušci Chelsea poté ukázali prstem na Conteho, který Moratu využil na netradiční pozici na levém křídle, zatímco v útoku dostává přednost Michy Batshuayi, italský stratég ale připisuje Moratovy slabé výkony nedostatečné fyzické kondici.



„Morata s námi trénuje, ale určitě potřebuje zlepšit svoji fyzickou kondici, pokud chce zapadnout do naší fotbalové filozofie,“ prohlásil Conte. „Ale pracuje velmi dobře, dnes se hodně snažil odvést ten nejlepší výkon, musí se však zlepšit.“



Morata už ovšem na zlepšování své fyzické kondice moc času mít nebude, do startu nové sezóny Premier League totiž Chelsea zbývá jen utkání Community Shield proti Arsenalu.

Vít Sedlák / metro.co.uk, FotbalPortal.cz