Premier League - Guardiola nevylučuje další nákupy. Nebude váhat koupit nového středního obránce

© skysports.com - Pep Guardiola

Dnes 19:06 - S „jídlem“ roste chuť. Pep Guardiola stihl během letošního letního přestupového období utratit už 200 milionů liber, přesto nemá dost. Podle svých slov je se současným kádrem spokojený, když se však naskytne vhodná možnost, nebude váhat s koupením nového obránce.

Manchester City zatím výrazně investoval do krajních beků - za více než 120 milionů liber přivedl hned tři. Bez nových akvizic je v Manchesteru post středního obránce, i to se ale může do konce srpna změnit.

„S Johnem Stonesem, Vincentem Kompanym a Nicolasem Otamendim jsem na postu středních obránců spokojen. Nyní už nepotřebujeme utrácet velké částky. Doteď jsme přiváděli drahé posily, protože jsme neměli dostatek kvalitních hráčů,“ řekl Guardiola.

„Nynější kádr je kvalitní, jsem plně spokojen. Na výkony hráčů jsem si nemohl stěžovat ani loni, nikdy jste ode mě neslyšeli, že bych si stěžoval na své hráče. Pokud se ale na přestupovém trhu naskytne příležitost, nebudeme váhat a pokusíme se získat ještě jednoho středního obránce.“

„O posílení týmů se budeme snažit do konce přestupového období, tedy do konce srpna. I kdybychom dalšího hráče nesehnali - dnešní fotbalový trh je velmi drahý - nebudeme panikařit, stávající kádr je kvalitní.“

„Očekávání jsou vysoká, samozřejmě chceme vyhrát titul, což se nám loni nepodařilo. Není to až tak o taktice - jestli hrajete se třemi, čtyřmi nebo pěti obránci - je to o to o víře, že máte na to, abyste získali titul. Jako tým věříme v principy naší hry, ať už je to vysoký presink nebo agresivita při hře s balonem či bez něj, věříme v utužování a automatizování našich herních principů,“ uzavřel Pep Guardiola.

Ondřej Pražák / skysports.com