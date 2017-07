Premier League - Arséne Wenger: Arsenal je stále aktivní na přestupovém trhu. Jsme ve střehu

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Arséne Wenger

0 Líbilo se

Dnes 13:24 - Zatím Gunners přes léto získali jen dva hráče. Obránce Kolašinace a útočníka Alexandra Lacazetta, který se stal vůbec nejdražším hráčem v historii Arsenalu. Kouč Arséne Wenger ovšem tvrdí, že je se svým týmem stále velmi aktivní na přestupovém trhu a vyhlíží vhodnou příležitost pro další transfer. Přiznává, že nastává problém s cenou, kdy se i za průměrné hráče platí obrovské peníze.

Za Alexandra Lacazetta zaplatil Arsenal Lyonu rekordních 52,7 miliónu liber. Arséne Wenger o francouzského útočníka opravdu hodně stál a nebál se sáhnout hluboko do kapsy. Před ním ještě získal do týmu obránce Kolašinace.

Wenger ovšem stále sonduje situaci na transferovém trhu a je ochoten přivést další hráče.

„Nadále zůstáváme na přestupovém trhu aktivní. Zatím se toho moc nestalo. Věřím, že ve skutečnosti existují dva způsoby, jak zlepšit tým. Zaprvé lze zlepšit kvalitu vašeho týmu tím, co děláte na tréninku. Tím zlepšíte hráče, které v týmu už máte. A zadruhé pak přivedete hráče na vyšší úrovni.“

„Obtíž je nyní přivést hráče špičkové kvality, protože za něj teď zaplatíte obrovské množství peněz. A to i za normální hráče. Takže všechny velké kluby pronásledují ty stejné hráče, což vyvolává velkou inflaci. Možná kluby poprvé zaplatí více než 200 miliónů liber. Více než 300 miliónů liber za Neymara a 200 miliónů za Mbappého.“

„Jsme aktivní a tvrdě pracujeme. Myslím, že jsme udělali dobrý tah s Kolašinacem i s Lacazettem. Pokračujeme v naší práci.“

Francouzský manažer tuší, že velké přestupové hody se mohou konat i na konci přestupového období, kdy je přestupový trh každoročně hodně turbulentní.

„Ve finální fázi srpna se vše zrychlí. Ale myslím, že musíme být ve střehu každý den a v každé chvíli. Nikdy nevíte, kdy pro nás nastane tak vhodná chvíle. Může se objevit ta správná příležitost. Budeme v pohotovosti. To je to, co děláme.“

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Michal Čermák / fourfourtwo.com, fotbalportal.cz