Premier League - Arsenal se zajímá o Jakuba Jankta, potvrdil hráčův agent

© idnes.cz - Jakub Jankto

Dnes 18:17 - Jednadvacetiletý záložník Jakub Jankto je prý od dětství fanouškem Premier League a speciálně Arsenalu. Dětský sen by se mohl českému záložníkovi v blízké době splnit. Nejenže by si mohl zahrát v Premier League, dokonce by mohl obléknout dresu Arsenalu, který se o něj zajímá.

Jankto od roku 2014 hraje za italské Udinese, do kterého přišel za 700 tisíc eur z pražské Slavie. V uplynulé sezoně se mu dařilo prosazovat v prvním týmu Udinese a v devětadvaceti ligových zápasech vstřelil 5 branek a na další 4 přihrál. I díky tomu přilákal zájem řady evropských klubů.

Beppe Riso, agent Jakuba Jankta, potvrdil, že se na jeho klienta zaměřují italské kluby, jako je AS Řím, Inter Milán či Juventus, ale i týmy z jiných evropských lig - například PSG, Everton nebo londýnský Arsenal.

Právě Gunners jsou pro Jankta největším lákadlem. „Arsenalu se libí, stejně jako se Janktovi zamlouvá anglická liga a Arsenal. Ale pořád je mu jednadvacet let, musí zůstat klidný a soustředěný na práci v Udinese. Přesto nemohu popřít, že bych jej ze všeho nejraději viděl hrát v Premier League,“ řekl pro Riso pro italskou televizi Sportitalia.

Jakub Jankto v nedávném rozhovoru pro Gazzetta dello Sport přiznal, že je odmala fanouškem Arsenalu a Juventusu. Zároveň vzdal hold Hectoru Bellerínovi, jakožto hráči, který ho zaujal nejvíc ze všech fotbalistů, kteří se představili na červnovém EURU hráčů do 21 let.

Ondřej Pražák / goal.com