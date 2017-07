Premier League - Antonio Conte o své Chelsea: Jsme favoritem na titul

© fourfourtwo.com, fotbalportal.cz - Antonio Conte

0 Líbilo se

Dnes 17:25 - Neskrývá se před tlakem. Antonio Conte moc dobře tuší, že druhá sezóna na lavičce Chelsea pro něj bude ještě složitější a tvrdší než ta premiérová, ve které dovedl Blues k titulu. Ale na druhou stranu se nebojí říct, že počítá s rolí jednoho z favoritů na titul. Mluvil také o adaptaci nově příchozích akvizic i o mladých hráčích Chelsea.

Před pár dny Antonio Conte podepsal s Chelsea novou dvouletou smlouvu. Fanoušky londýnského klubu to jistě potěšilo. Vždyť italský kouč dovedl hned ve své premiérové sezóně v Anglii Chelsea k mistrovskému titulu.

Chelsea si počínala vcelku suverénně. Vyhrála 30 z 38 zápasů. Před druhým Tottenhamem měla sedmibodový náskok. I proto Antonio Conte cítí, že před začátkem nové sezóny je jeho celek právem pasován do role jednoho z favoritů.

„Jistě, v minulé sezóně jsme Premier League vyhráli. Nová sezóna bude hodně těžká. Víte, co se děje v Anglii. Chelsea vyhrála titul v sezóně 2014/2015 a potom vyhrál Leicester. Takže musíte být opatrní a nebrat žádný tým na lehkou váhu.“

„Je to normální, že každý velký tým se snaží přinést do svého mužstva ještě vyšší kvalitu. Snaží se o to, aby získal dobré hráče. To je to, co všichni dělají. Bez pochyby bude pro nás další sezóna Premier League velkou výzvou.“

Chelsea zatím letos v létě ulovila Bakayoka, Moratu, Caballera a Rüdigera, za které utratila celkem 130 miliónů liber. Italský manažer pak hovořil o adaptaci mladého francouzského záložníka Bakayoka i španělského útočníka Álvara Moraty.

„Pro hráče je velmi důležité, aby pochopili můj pohled na fotbal a adaptovali se.“

„Bakayoko potřebuje nějaký čas, aby to všechno pochopil. Pro trenéra je to velký úkol. Potřebujete do hráče dostat své myšlenky a svůj styl fotbalu.“

„To stejné platí i pro Moratu. Pracuje velmi dobře. Na každém tréninku všechno vstřebává dobře. Myslím si, že je to velmi dobré, ale i on potřebuje nějaký čas na to, aby se v našem týmu adaptoval a přizpůsobil se i našemu stylu a systému.“

Dominic Solanke, Nathan Ake a Nathaniel Chalobah přestoupili jinam, zatímco Ruben Loftus-Cheek, Tammy Abraham, Izzy Brown, Michael Hector, Tomáš Kalas and Ola Aina odešli na hostování. Antonio Conte tuto „politiku“ s mladými hráči bráni.

„Je to vždy složité mluvit o mladých hráčích. Vždy je kolem toho velká debata. Domnívám se, že každý mladý hráč je v této předsezónní přípravě dobrý. Ale musíte učinit to správné rozhodnutí a vidět, co je nejlepší pro klub, pro hráče a pro mladé hráče, když začne sezóna.“

„Nemyslím si, že by se prostředí nějak změnilo. Mladí hráči se do prvních týmů složitě dostávali i v minulosti.“

„Jestli je mladý hráč dobrý, silný a je připravený, pak ho nasadíme. Já jsem hrál svůj první zápas v Itálii, když mi bylo 16. Ale hrál jsem v Lecce a hráli jsme o sestup, nehrál jsem v Juventusu a o titul.“

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Michal Čermák / fourfourtwo.com, fotbalportal.cz