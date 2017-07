Premier League - Sánchez se ještě nezapojil do přípravy Arsenalu. Je nemocný. Wenger slíbil jeho návrat v neděli

© skysports.com, fotbalportal.cz - Alexis Sánchez

Dnes 16:57 - Je kolem něj stále velmi rušno. Alexis Sánchez je sice pořád hráčem Arsenalu, jenomže novou smlouvu ještě nepodepsal. Už by se měl zapojit do přípravy Gunners. Arséne Wenger prohlásil, že by se měl Chilan připojit k týmu v neděli. Sánchez přes sociální média vyslal vzkaz, že je nemocný. Spekulace o jeho možném odchodu neutichají.

Jeden den přinesou média „zaručenou“ zprávu o tom, že Alexis Sánchez přestoupí do Manchesteru City. Poté se zase píše o jeho transferu do Paris Saint-Germain. Ovšem skutečnost je taková, že Alexis Sánchez nadále zůstává hráčem Kanonýrů.

Jeho stávající smlouva vyprší příští rok. Nový kontrakt stále není podepsán. Arséne Wenger skálopevně tvrdí, že Arsenal Sáncheze nemíní prodat a že chilský reprezentant bude i v nadcházející sezóně oblékat barvy Gunners.

Arséne Wenger prohlásil, že by se měl Sánchez připojit k týmu v neděli.

„Alexis a Mustafi si odbydou svůj první trénink v neděli. V ten den hrajeme na Emirates Cupu proti Seville. Oni budou trénovat.“

„Nejdříve musíme důkladně zjistit, jak na tom jsou. Jak moc oba dva pracovali během svého volna.“

„Jakmile to budeme vědět, můžeme upravit jejich program. Samozřejmě také záleží na tom, jak moc je potřebujeme v týmu a jakou mají momentálně kvalitu. Všechny tyto věci dohromady pak vyústí v naše rozhodnutí. Nedáte je na lavičku, když nejsou stoprocentně připravení.“

Samotný Alexis Sánchez v pátek ráno vyslal vzkaz všem svým fanouškům, když na svém instagramovém účtu uvedl, že je nemocný. Opravdu se tak už v neděli zapojí do přípravy?

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz