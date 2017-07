Premier League - José Mourinho: Wayne Rooney mi hodně chybí

© fourfourtwo.com, fotbalportal.cz - Mourinho a Rooney

Dnes 20:13 - V polovině července získal Manchester United z Evertonu Romelua Lukakua, ale opačným směrem zamířil Wayne Rooney, jenž se na Old Trafford stal legendou. José Mourinho nyní prohlásil, že to pro něj bylo hodně emotivní. Přiznává, že bývalého kapitána Red Devils velmi postrádá. Rooney opustil Manchester United po dlouhých 13 letech. Portugalský trenér uvedl, že bude těžké jej nahradit.

V sezóně 2016/2017 nastoupil Wayne Rooney v zápasech Premier League od první minuty jen patnáctkrát. Začalo se tedy znovu spekulovat o jeho odchodu. José Mourinho během května a června prohlašoval, že by byl rád, kdyby Rooney v Manchesteru zůstal.

Jenomže po příchodu Lukakua odešel Wayne Rooney do Evertonu, kde před lety nastartoval svou hvězdnou kariéru. José Mourinho nyní uvádí, že jednu z vůdčích postav Manchesteru hodně postrádá.

„Chybí mi. Hodně mi chybí. Myslím si, že je to fantastický kluk. Postrádám ho.“

„Nejsem ten typ člověka, který si v práci připouští emoce. Jenomže u Rooneyho jsem to udělal, když odcházel. Jsem si jistý, že pro Everton je to výborný tah a je to také výborný tah pro Rooneyho.“

„Wayne měl pozitivní vliv. Nemůžeme říct, že se náš kádr zlepšil, když odešel Rooney. To v žádném případě.“

„Byl to pro nás velmi důležitý kluk. Zkrátka si myslím, že je to teď nové období bez tváře, bez tohoto vůdce, bez toho dobrého vlivu na nás.“

Rooney byl v Manchesteru od roku 2004. S Evertonem podepsal smlouvu na dva roky. José Mourinho prohlásil, že neměl žádný problém s tím Rooneyho uvolnit.

„To nebylo těžké, protože si to zaslouží. Není to složité. Zaslouží si to. Je třeba k němu chovat respekt. Rozhodl se tak a my to musíme respektovat. Chce hrát každý zápas, každou minutu. Nebyl tady tak šťastný, protože každou minutu nehrál.“

Michal Čermák