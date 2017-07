Premier League - Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych Harryho Kanea, řekl Antonio Conte, který zpochybnil ambice Tottenhamu

© standard.co.uk -

Dnes 12:40 - Zatímco devatenáct klubů Premier League v tomto přestupovém okně dosud utratilo více než 850 milionů liber, Tottenham je zatím na nule. Přesněji řečeno v mínusu - za Kylea Walkera totiž od Manchesteru vyinkasoval 50 milionů liber. Antonio Conte vidí zdrženlivou přestupovou taktiku jako nedostatek ambicí. Zároveň připouští, že jeho vysněnou posilou je Harry Kane.

V minulé sezoně Tottenham skončil v Premier League druhý, v Lize mistrů se ale nedostal do play-off. Ze třetího místa ve skupině poustoupil pouze do Evropské ligy, kde hned v prvním kole vypadl s belgickým Gentem. I proto se čekalo, že vedení Tottenhamu bude chtít kádr kvalitně rozšířit, aby byl v příštím ročníku konkurenceschopný jak na Ostrovech, tak v evropských pohárech. Dosud je však Tottenham jediným klubem, který v létě nepřivedl jedinou posilu. Na adresu neaktivity na přestupovém trhu se vyjádřil i Antonio Conte, manažer konkurenční Chelsea.

„Pokud Spurs nezískají titul, není to pro ně tragédie. Pokud se nedostanou do Ligy mistrů, není to tragédie. Pokud z Ligy mistrů vypadnou ve skupinové fázi, není to tragédie. Pokud vypadnou i z Evropské ligy poté, co zde odehrají první zápas, není to tragédie. Pro Chelsea, Arsenal, manchesterské kluby i pro Liverpool by to tragédie byla. Jde o status celého klubu."

„Každý tým si musí uvědomit, jaké jsou jeho ambice. Pokud jsou vaše ambice takové, že chcete bojovat i mistrovský titul nebo vítězství v Lize mistrů, musíte koupit drahé hráče, jinak zůstanete pořád na stejné úrovni a nebudete růst. Je to jednoduché. A proto se ptám: Jaké jsou ambice Tottenhamu?“ položil Conte řečnickou otázku.

Nedávná historie ukazuje, že zdánlivá nečinnost Tottenhamu na přestupovém trhu není nic ojedinělého. V posledních pěti letech začal Tottenham nakupovat posily až v srpnu - loni takto do klubu přišli tři hráči - Moussa Sissoko z Newcastlu, Georges-Kevin Nkoudou z Marseille a gólman Pau López z Espanyolu. Před dvěma lety Spurs v srpnu přivedli Son Heung-mina, v srpnu 2013 Tottenham přivítal Erika Lamelu, rok před tím se v srpnu připojil ke klubu brankář Hugo Lloris. Je tedy vysoce pravděpodobné, že i toto léto Tottenham na přestupy nespěchá a odkládá je na srpnové období.

Antonio Conte rovněž přiznal, že Chelsea usilovala o Kylea Walkera. Jednání s Tottenhamem však bylo velice složité a požadavky vysoké. Italský manažer rovněž ocenil kvality Harryho Kanea, kterého označil za jednoho z nejlepších útočníků na světě. „Tottenham bude mít opravdu skvělý tým, pokud udrží všechny hráče pohromadě. Harry Kane je pro mě už teď světový útočník, jeden z nejlepších. Kdybych mohl získat kteréhokoliv útočníka, byl by to Kane. Je to komplexní útočník, umí hrát oběma nohama, je silný při práci s balonem i bez něj. Nebojí se soubojů a umí vyhrávat hlavičkové souboje. Pokud by dnes chtěl někdo Kanea koupit, cena by určitě nešla pod 100 milionů liber,“ zhodnotil Conte třiadvacetiletého útočníka.

Ondřej Pražák / bbc.com