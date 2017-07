Premier League - Virgil Van Dijk věří, že do konce přestupového období se stane hráčem Liverpoolu

© thesun.co.uk - Virgil Van Dijk

Dnes 16:49 - Je tomu několik týdnů, co se Liverpool zajímal o obránce Virgila Van Dijka tak vehementně, až musel Southamptonu zaslat oficiální omluvu a prohlášení, že nebude o nizozemského obránce nadále usilovat. Nejvíc to podle všeho mrzí právě Van Dijka, který stále doufá, že do Liverpoolu nakonec přestoupí.

Liverpool má na Southamptonem dobré vzpomínky - Sadio Mané se v loňském roce stal už pátým hráčem, který od roku 2014 přestoupil do Liverpoolu právě ze Southamptonu. Na obchodní zkušenosti chtěl Liverpool navázat i při plánovaném přestupu Van Dijka. V této situaci se však Reds podnikli nedovolené kroky, když s hráčem jednali bez svolení klubu. Na základě toho Liverpool vydal prohlášení s omluvou a zastavením veškerých kroků na získání Van Dijka.

Své slovo Liverpool dodržel - podle všeho nevyvíjí žádnou činnost, aby Virgila Van Dijka získal. Konzistentní je i Southampton, který nehodlá šestadvacetiletého obránce prodávat. Aktivita jde od samotného hráče, který by se rád stal hráčem Liverpoolu a věří, že se tak do konce přestupového období stane. Tento požadavek měl předložit vedení Southamptonu a od té doby se na novou sezonu nepřipravuje s týmem, ale odděleně.

Konkurencí Liverpoolu může být Chelsea, která i přes získání Antonia Rüdigera hledá před náročnou sezonou další posilu do obrany. Van Dijka by se mohl pokusit získat i Manchester City, který v posledních dnech získal tři krajní beky, středního obránce však dosud žádného.

Ondřej Pražák / skysports.com