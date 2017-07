Premier League - PSG plánuje 45 milionovou nabídku za Alexise Sáncheze

© thesun.co.uk - Alexis Sánchez

Dnes 16:25 - Pouze roční smlouva nadále láká několik nápadníků, kteří by do svých služeb rádi získali Alexise Sáncheze. Vedle Manchesteru City se o Chilana intenzivně zajímá PSG. Přestože Arséne Wenger odmítá Sáncheze toto léto prodat, pařížský klub se chystá zaslat do Londýna nabídku na přestup.

Sánchezovi zbývá do konce kontraktu, který jej váže k Arsenalu, necelých dvanáct měsíců. Nová smlouva je v nedohlednu, a proto kolem osmadvacetiletého fotbalisty, který byl v loňské sezoně klíčovou postavou Gunners, krouží několik zájemců.

S konkrétní nabídkou má tento týden přijít PSG, které za Sánchéze plánuje nabídnout téměř 45 milionů liber. V kontextu dnešních přestupů a Sánchezových kvalit se to zdá, jako nízká suma, rozhodujícím faktem je však onen rok zbývající do konce Sánchezovy smlouvy. V případě, že by Sánchez odešel do PSG, týdně by si mohl přijít na více než 250 tisíc liber.

Zda by Arsenal takovou částku za Sáncheze přijal, je s velkým otazníkem. Před několika dny se Arséne Wenger nechal slyšet, že Arsenal je na tom finančně více než dobře, a proto nepotřebuje prodávat své hráče pod tlakem. Taková slova naznačují, že Arsenal je připraven nechat si Alexise v týmu pro příští sezonu, i kdyby to mělo znamenat jeho následný odchod zadarmo.

O Alexise, který v uplynulé sezoně nastřílel 30 gólů a na dalších 19 přihrál, se vedle PSG zajímá i Pep Guardiola a jeho bezedná manchesterská kapsa. V případě, že by přece jen odešel do Paříže, existuje šance, že by se mohl stát spoluhráčem Neymara, který je s pařížským klubem rovněž intenzivně spojován.

Ondřej Pražák / skysports.com