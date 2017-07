Premier League - Zlatan je stále vůdcem Manchesteru United, tvrdí o Ibrahimovičovi Paul Pogba

© skysports.com, fotbalportal.cz - Pogba a Ibrahimovič

1 Líbilo se

Dnes 15:43 - Manchester United mu neprodloužil smlouvu. Zlatan Ibrahimovič měl s Red Devils podepsán jen jednoletý kontrakt. Zranil se a může být bez fotbalu až do konce letošního roku. To se sehrálo roli v tom, že mu vedení Rudých ďáblů novou smlouvu nedalo. Nicméně Paul Pogba tvrdí, že švédský útočník je i tak stále vůdčí postavou klubu z Old Trafford.

José Mourinho prohlásil, že Zlatan Ibrahimovič má v Manchesteru United stále dveře otevřené. Poté, co se Ibrahimovič zranil, nedostal novou smlouvu. Ovšem vše se může změnit, až se plně uzdraví. Momentálně je volným hráčem, takže si opět může vybírat.

Pětatřicetiletý útočník si během dubnového utkání semifinále Evropské ligy proti Anderlechtu vážně poranil kolenní vazy. Očekává se, že bude fit nejdříve v období Vánoc.

Paul Pogba ovšem neochvějně tvrdí, že Zlatan Ibrahimovič má stále velkou roli v Manchesteru United.

„Samozřejmě, že je Zlatan vůdcem. Vždy byl, je a bude velkým vůdcem. A je i tady velkým vůdcem, protože je stále v našem týmu. I když nehraje, tak mimo hřiště je naším lídrem.“

„Mám v Manchesteru za sebou pouze jednu sezónu. Přišel jsem sem, abych se stal vůdcem týmu. Není to cíl, ale je to, čím bych měl být. Jsem tady, vyhráváme. Chci se dále posouvat jako hráč a chci být lídrem.“

„Hodně se učím od Zlatana, od Michaela Carricka i od všech ostatních hráčů. Učím se být lídrem.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz