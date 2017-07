Premier League - José Mourinho: Přestupový trh se vymkl kontrole. Vysoké částky by se měly platit jen za hvězdy

to nikdo necte protoze na fotbalportal se sere Drive tady byli profily hracu, od kdy za jaky klub hrali. Dneska tady neni nic. Jenom clanky. Kdysi davno tak 10 let zpatky to byl hodne dobry web. Pak se preslo na design "zelena sracka" asi v roce 2008 a od te doby je to tady horsi s kazdym rokem