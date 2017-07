Premier League - Chicharito se nemůže dočkat Premier League, hned v prvním kole jej čeká návrat na Old Trafford

© dailystar.co.uk - Javier Hernández

Dnes 15:11 - Javier Hernández se po třech letech vrací do anglické Premier League. Devětadvacetiletý útočník zakončil své působení v německém Bayeru Leverkusen a zamířil do londýnského West Hamu. Podle vlastních slov je Mexičan z návratu do Anglie nadšený, obzvlášť natěšený je na zápasy proti bývalému zaměstnavateli - Manchesteru United.

Útočník přezdívaný Chicharito poprvé přišel do Anglie v roce 2010, kdy jej získal Manchester United. V dresu Rudých ďáblů nastoupil do sto padesáti sedmi zápasů, ve kterých nastřílel 59 gólů a na dalších 20 přihrál. Po ročním hostování v Realu Madrid přestoupil v roce 2015 za deset milionů liber do Bayeru Leverkusen. V Německu prožil dva povedené roky, v sedmdesáti šesti zápasech nastřílel 39 branek a připsal si i 9 asistencí.

Nyní se Hernández vrací zpět do Premier League. V následující sezoně bude oblékat dres West Hamu, který za něj zaplatil 16 milionů liber. Devětadvacetiletý útočník se Kladivářům upsal na dva roky a už se nemůže dočkat, na obnovou premiéru na anglických trávnících. V prvních rozhovorech zároveň řekl, že bude dělat vše pro to, aby splatil důvěru manažerovi Slavenu Bilićovi, který projevil velké úsilí, aby jej z Leverkusenu přivedl do West Hamu.

Chicharitův návrat do Anglie bude o to zajímavější, že hned v prvním kole jej čeká zápas na Old Trafford proti Manchesteru United. „Myslím, že pro mě to bude o něco specifičtější návrat, než pro mé někdejší spoluhráče v Manchesteru. Zahájit sezonu v novém týmu právě na Old Trafford zajímavé, moc se na to těším.“

„Nemohl jsem se dočkat, až budu zpátky v nejlepší lize na světě. Pomůže mi to zlepšit se jak po fotbalové tak osobnostní stránce. S West Hamem se chceme poprat o ligové umístění, které zaručuje evropské poháry.“

„Slaven Bilić je jednou z hlavních příčin, proč jsem zpátky v Anglii. Projevoval o mě zájem od té doby, co jsem přestoupil do Bayeru Leverkusen, chtěl mě do týmu, mluvil se mnou. Již dříve se snažil dělat všechno pro to, aby mě získal, nyní se to podařilo a já se mu chci odvděčit svými výkony na hřišti.“

„Jsem odhodlaný vydat ze sebe to nejlepší, abych týmu pomohl naplnit jeho ambice. Chci splatit důvěru, kterou do mě vkládá manažer i celé vedení klubu. Během přestupového okna tým přivedl kvalitní posily, které zaručí lepší umístění než loni,“ řekl nakonec Chicharito.

Ondřej Pražák / skysports.com