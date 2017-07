Premier League - Loni hráli jednou týdně, letos to bude pro Chelsea a Liverpool složitější, řekl Mourinho. Finále proti Seville, nebo Ajaxu je rozdíl, ohradil se Klopp

© mirror.co.uk - Jürgen Klopp a José Mourinho

Dnes 13:56 - Manažer Manchesteru United se vyjádřil na adresu Chelsea a Liverpoolu, týmů, které v loňské sezoně nehrály evropské poháry, a i proto pro ně byla, podle portugalského manažera, uplynulá sezona snazší. Proti těmto výrokům se ozval liverpoolský Jürgen Klopp.

„Tato sezona bude rozhodně vyrovnanější než ta předchozí, protože všechny týmy z první šestky Premier League budou hrát evropské poháry,“ řekl Mourinho.

„Nebude to jako v uplynulé sezoně, kdy Chelsea a Liverpool hrály pouze jeden zápas týdně, zatímco ostatní týmy hrály v evropských pohárech - obzvláště my, kteří jsme prošli Evropskou ligou. Příští sezonu bude nejlepší šestka a Everton hrát evropské poháry. Bude to nová situace zejména pro Chelsea a Liverpool,“ dodal Portugalský manažer.

Proti takové poznámce se ohradil manažer Liverpoolu Jürgen Klopp. „Nezajímá mě, co José Mourinho říká. Proč bych měl o Manchester United mluvit? Ať si José o nás mluví, když se mu chce,“ řekl Klopp.

„I my jsme zažili sezonu, kterou měl v uplynulém roce Manchester United. Nevzpomínám si, že by se nás někdo ptal na to, jak se při takovém vytížení cítíme. Evropská liga byla náročná a ano, Chelsea dozajista pocítí rozdíl, když minulou sezonu odehrála prakticky se třinácti hráči. Ale to není můj problém, pokud zvládnou odehrát sezonu s jedenácti hráči, je to pro ně dobré. Já se ale do komentování takových věcí nechci pouštět.“

„Mrzí nás, že jsme prohráli finále Evropské ligy, opravdu ano. My jsme hráli proti Seville, Manchester proti Ajaxu. To je rozdíl,“ uzavřel Klopp.

Ondřej Pražák / punditarena.com