Premier League - Morata: Byl jsem předurčen pro Conteho. Je to můj osud

© thesun.co.uk, fotbalportal.cz - Morata a Conte

0 Líbilo se

Dnes 07:01 - Bylo to jeho velké přání, ani to neskrývá. Antonio Conte zkrátka toužil mít u sebe v Chelsea Álvara Moratu. A jak na tom je italský útočník, který před pár dny podepsal s londýnským klubem pětiletý kontrakt? Je nadšený a nemůže se dočkat, až pod Contem začne pracovat. Prohlásil, že Antonio Conte je jeho osud. Už tato prohlášení slibují, že můžeme od něj čekat u Blues velké věci.

Oblékal dres Juventusu a také Realu Madrid. Nyní bude útočníkem číslo jedna. A ne na ledajaké adrese. Bude chtít, aby si jej zamilovali fanoušci na Stamford Bridge. Takový je plán Álvara Moraty, za kterého Chelsea poslala na Santiago Bernabéu 70 miliónů liber.

V úterním přípravném utkání proti Bayernu Mnichov by měl Morata poprvé obléct dres Blues a zapojit se do hry. Přitom měl Morata údajně velmi blízko přestupu do Manchesteru United. To nakonec padlo a Red Devils sáhli po Lukakuovi.

Morata se ovšem do Chelsea nebývale těší. Hlavní důvod? Antonio Conte. To on si jej v roce 2014 vybral do Juventusu, jenomže krátce na to se přesunul k italské reprezentaci, a s Moratou tak nespolupracoval.

„Vím, že mě Antonio Conte chtěl už v minulosti. Opravdu pod ním chci pracovat a nakonec nás osud svedl dohromady.“

„Nemůžu se dočkat toho, až pod ním začnu v Chelsea hrát. Bylo to zklamání, když v roce 2014 odešel k italské reprezentaci, ale hrál jsem dobře a měl jsem v Juventusu dobrou sezónu. Jenomže opravdu jsem toužil pracovat pod tímto trenérem a teď konečně můžu.“

„Znám jeho práci, znám jeho spolupracovníky. Vím toho o jeho taktice opravdu hodně. Líbí se mi to. Vím, jak v tomto systému hrát.“

Čtyřiadvacetiletý útočník věří, že může v Chelsea zůstat hodně dlouho a také se těší na společné úspěchy.

„Je to perfektní situace. Rozhodl jsem se hrát v Premier League a chci hrát pod Contem. V jeho týmu. Teď musím tvrdě pracovat, dávat góly a být přínosem pro mužstvo. Jsou tady velmi dobří hráči. Myslím, že spolu toho můžeme dokázat hodně. Věřím, že to bude úžasný rok.“

„Je těžké opustit Real Madrid, ale není to až tak těžké, když jdete do klubu, jakým je Chelsea. S tímto trenérem a s těmito hráči věřím, že můžeme hrát proti Barceloně i proti Realu Madrid a můžeme vyhrát.“

„Je pro mě také důležité, že je tady hodně španělských hráčů. Ale domnívám se, že musím hodně mluvit i s ostatními spoluhráči, abych se dobře naučil anglicky.“

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz